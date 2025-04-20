وفي منشور على منصة تليغرام قالت محافظة درعا، إن "الأمن العام في المحافظة ضبط شاحنة محملة بأسلحة متنوعة وصواريخ مضادة للدروع، كانت معدة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء (جنوب)".

وفي وقت سابق الأحد أفاد المصدر نفسه بأن "قوات الأمن العام تنفذ حملة مداهمة في المنطقة الغربية شمال مدينة داعل وغرب مدينة إبطع (بمحافظة درعا)، استهدفت خلالها عصابة متورطة في سرقة الأسلحة وتجارة السلاح في المنطقة".

تأتي هذه العمليات الأمنية في سياق جهود السلطات لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون، بخاصة في جنوب البلاد الذي يشهد نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.