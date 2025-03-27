جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأربعاء في قصر الإليزيه في باريس.

وتطرق ماكرون إلى اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود التي جرى توقيعها بجهود تركية في عام 2022، والتي تهدف إلى تخفيف تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية في أسعار الغذاء العالمية.

وأوضح أن الاتفاقية جرى "تقويضها" من الجانب الروسي، مضيفاً أنه بعد انسحاب موسكو من الاتفاقية، قدمت فرنسا عديداً من المبادرات لإعادة فتح طرق السلام وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

كما أعرب ماكرون عن شكره لتركيا على الخطوات التي اتخذتها في هذا السياق، وأكد أن أنقرة "تلعب دوراً خاصاً جداً فيما يتعلق بالبحر الأسود".

وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا بشكل قوي، مشيراً إلى أن لقاءه مع زيلينسكي يُعد تحضيراً للخطوات التي ستُتخذ خلال قمة الأمن والسلام بشأن أوكرانيا، والتي من المقرر أن تعقد الخميس في باريس.