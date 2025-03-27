تركيا
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ماكرون: تركيا تلعب دوراً محورياً بتأمين صادرات الحبوب عبر البحر الأسود
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدور تركيا في توقيع مبادرة الحبوب بالبحر الأسود خلال الحرب الروسية-الأوكرانية، والنشاط الدبلوماسي الذي مارسته بين البلدين.
ماكرون: تركيا تلعب دوراً محورياً بتأمين صادرات الحبوب عبر البحر الأسود
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون / AA
27 مارس 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأربعاء في قصر الإليزيه في باريس.

وتطرق ماكرون إلى اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود التي جرى توقيعها بجهود تركية في عام 2022، والتي تهدف إلى تخفيف تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية في أسعار الغذاء العالمية.

وأوضح أن الاتفاقية جرى "تقويضها" من الجانب الروسي، مضيفاً أنه بعد انسحاب موسكو من الاتفاقية، قدمت فرنسا عديداً من المبادرات لإعادة فتح طرق السلام وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

كما أعرب ماكرون عن شكره لتركيا على الخطوات التي اتخذتها في هذا السياق، وأكد أن أنقرة "تلعب دوراً خاصاً جداً فيما يتعلق بالبحر الأسود".

وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا بشكل قوي، مشيراً إلى أن لقاءه مع زيلينسكي يُعد تحضيراً للخطوات التي ستُتخذ خلال قمة الأمن والسلام بشأن أوكرانيا، والتي من المقرر أن تعقد الخميس في باريس.

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