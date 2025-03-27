تركيا
2 دقيقة قراءة
الدفاع التركية: تحييد 14 عنصراً من PKK الإرهابي شمالي العراق وسوريا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 14 إرهابياً من عناصر تنظيم "PKK" الإرهابي خلال العمليات التي نفذتها القوات التركية شمالي العراق وسوريا في الأيام السبعة الماضية.
الدفاع التركية: تحييد 14 عنصراً من PKK الإرهابي شمالي العراق وسوريا خلال أسبوع
المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس / AA
27 مارس 2025

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس.

وأشار أكتورك إلى أن إجمالي من جرى تحييدهم منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 537 إرهابياً في المنطقتين.

وأوضح أن عدد العناصر الذين سلموا أنفسهم طوعاً للجيش التركي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن 3 إرهابيين من "PKK" سلّموا أنفسهم خلال الأسبوع الأخير فقط.

وتواصل تركيا تنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "PKK" الذي تعده إرهابياً، وتتهمه بتنفيذ هجمات تستهدف قواتها ومواطنيها.

وينشط التنظيم في عدد من دول المنطقة، ويتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً رئيسياً له.

في سياق آخر، علّق أكتورك على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مندداً بقصف وتدمير مستشفى "الصداقة التركي-الفلسطيني" في غزة، الذي أنشأته تركيا لعلاج مرضى السرطان.

وقال المتحدث: "قصف إسرائيل وتدميرها مستشفى أنشئ لأغراض إنسانية يتناقض مع المبادئ والقيم الأخلاقية". مؤكداً أن "أولوية تركيا في المرحلة الراهنة هي إنهاء الدمار وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

ودعا أكتورك المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف المجازر والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد فجّر، يوم الجمعة الماضي، مباني مجمع مستشفى "الصداقة التركي-الفلسطيني" الواقع جنوب مدينة غزة، مما أثار موجة من الإدانات الرسمية والشعبية في تركيا.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us