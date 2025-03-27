جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس.

وأشار أكتورك إلى أن إجمالي من جرى تحييدهم منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 537 إرهابياً في المنطقتين.

وأوضح أن عدد العناصر الذين سلموا أنفسهم طوعاً للجيش التركي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن 3 إرهابيين من "PKK" سلّموا أنفسهم خلال الأسبوع الأخير فقط.

وتواصل تركيا تنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "PKK" الذي تعده إرهابياً، وتتهمه بتنفيذ هجمات تستهدف قواتها ومواطنيها.

وينشط التنظيم في عدد من دول المنطقة، ويتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً رئيسياً له.

في سياق آخر، علّق أكتورك على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مندداً بقصف وتدمير مستشفى "الصداقة التركي-الفلسطيني" في غزة، الذي أنشأته تركيا لعلاج مرضى السرطان.

وقال المتحدث: "قصف إسرائيل وتدميرها مستشفى أنشئ لأغراض إنسانية يتناقض مع المبادئ والقيم الأخلاقية". مؤكداً أن "أولوية تركيا في المرحلة الراهنة هي إنهاء الدمار وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

ودعا أكتورك المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف المجازر والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد فجّر، يوم الجمعة الماضي، مباني مجمع مستشفى "الصداقة التركي-الفلسطيني" الواقع جنوب مدينة غزة، مما أثار موجة من الإدانات الرسمية والشعبية في تركيا.