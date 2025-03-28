وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، "إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في الرأس والبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك، وتم نقله للعلاج".

وتشهد بلدة بيت فوريك مواجهات شبه يومية، في أعقاب عمليات اقتحام إسرائيلية للبلدة، وبلدة بيت دجن المجاورة.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إجراءاته على حاجز بيت فوريك العسكري، مما أجبر مئات الفلسطينيين العالقين على تناول الإفطار على الحاجز.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلاً في بلدة ميثلون جنوبي جنين بالضفة الغربية، مضيفة أن تعزيزات عسكرية وصلت مدينة جنين من حاجز الجلمة شمالي المدينة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت سيارة إسعاف أثناء محاولتها الدخول إلى بلدة ميثلون.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.