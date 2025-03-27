الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يوسع نفوذه على القضاء.. الكنيست يقر تعديلاً لقانون اختيار القضاة
صدّق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي اليوم الخميس على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، وهو تعديل يرى المعارضون أنه يعزز سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الجهاز القضائي.
نتنياهو يوسع نفوذه على القضاء.. الكنيست يقر تعديلاً لقانون اختيار القضاة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبعه وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير داخل الكنيست، 27 مارس/آذار 2025. / Reuters
27 مارس 2025

وأشار الكنيست عبر موقعه الإلكتروني إلى أن التعديل وُوفِق عليه بأغلبية 67 صوتاً من أصل 120، مقابل معارضة عضو واحد، كما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية بأن نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة احتجاجاً قبل التصويت.

ووفقاً للتشكيلة السابقة للجنة، كانت تضمّ رئيس المحكمة العليا، وقاضيين من المحكمة العليا، ووزير العدل، ووزيراً آخر من الحكومة، ونائباً برلمانياً من الائتلاف الحاكم وآخَر من المعارضة، إضافة إلى ممثل عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين. لكن التعديل ينصّ على استبعاد ممثلَي نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونيين اثنين بدلاً منهما.

ويهدف التعديل إلى منح الحكومة سيطرة أكبر على عملية اختيار القضاة، وتشمل اللجنة التي تختار القضاة مختلف درجات المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا (بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة ووكيله)، والمحاكم المركزية، ومحاكم الصلح، إضافة إلى تعيين قضاة لمحاكم المرور.

وسيبدأ سريان القانون المعدل بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في نهاية عام 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.

ويعتبر المعارضون أن التعديل يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يؤثّر في استقلالية المحاكم. فيما ترى الحكومة أن التعديل يشكّل "إصلاحاً ضرورياً لضمان تمثيل أوسع في عملية تعيين القضاة"، وفقاً لهيئة البثّ.

من جانبها أضافت الهيئة أن التعديل يأتي في وقت يشهد توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، إذ تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي لفرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية، كما أشارت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أعربت عن معارضتها الشديدة للتعديلات الجديدة، معتبرة أنها "تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي وتهدد استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية".

وأوضحت الهيئة أيضاً أن تعديل القانون يأتي في سياق سلسلة من التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تمريرها، وسط انقسام داخلي حاد واحتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني.

وفي تطور آخر، جمّدَت المحكمة العليا قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، حتى 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة التماسات قدّمَتها المعارضة ضد هذه الإقالة.

ومنذ أيام تشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.

كما يحتجّ إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في قطاع غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة في غزة خلّفت إجمالاً أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us