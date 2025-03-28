الحرب على غزة
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"خلال توزيعه وجبات".. المطبخ العالمي يعلن استشهاد أحد متطوعيه بقصف إسرائيلي على غزة
استُشهِد أحد متطوعي "المطبخ المركزي العالمي" أمس الخميس، وأصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف موقعاً قرب أحد المطابخ في غزة، في أثناء توزيع الوجبات.
"خلال توزيعه وجبات".. المطبخ العالمي يعلن استشهاد أحد متطوعيه بقصف إسرائيلي على غزة
المطبخ العالمي يعلن استشهاد أحد متطوعيه بقصف إسرائيلي على غزة / EPA
28 مارس 2025

وقال المطبخ في منشور على منصة إكس: "قلوبنا مثقلة اليوم ونحن ننعى أحد متطوعينا في غزة بسبب ضربات إسرائيلية بالقرب من أحد مطابخنا في أثناء توزيع الوجبات".

وأضاف: "قُتل جلال (لم يذكر اسم عائلته) بشكل مأساوي وأصيب ستة أشخاص آخرين".

ويقدم المطبخ المركزي العالمي (WCK)، وهو منظمة إغاثية دولية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وجبات طعام مطبوخة على الحطب للفلسطينيين بقطاع غزة، حيث يواصل أنشطته الخيرية رغم استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عماله وقتلهم خلال حرب الإبادة.

ولا يعد قتل الاحتلال أحد متطوعي المطبخ أمس الخميس الحادثة الأولى من نوعها، ففي مطلع أبريل/نيسان 2024 استهدف جيش الاحتلال قافلة لـ"المطبخ المركزي العالمي" في مدينة دير البلح (وسط)، مما أسفر عن مقتل 7 موظفين يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعلنت المنظمة حينها تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل أعضائها، قبل أن تعاود استئناف عملها نهاية الشهر ذاته.

لاحقاً تكررت الاستهدافات الإسرائيلية للمطبخ العالمي، فأُصيب أحد متطوعيه في يوليو/تموز 2024 برصاص إسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي أغسطس/آب 2024 قتل أحد متطوعي المنظمة بقصف إسرائيلي قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنظمة، فأغارت طائرة إسرائيلية على مركبة تابعة لها في شارع صلاح الدين شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل 3 من موظفيها. وكررت المنظمة حينها تعليق العمل، قبل أن تعاود العمل.

وفي 18 مارس/آذار الجاري تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوماً، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألفاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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