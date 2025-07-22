وأوضح زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس أن "المناقشات الفعالة لا يمكن أن تُجرى إلا على مستوى قادة الدول"، مشيراً إلى أن أمين مجلس الأمن القومي ورئيس الوفد الأوكراني اقترح عقد اللقاء المرتقب على الأراضي التركية.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن أجندة بلاده خلال المحادثات المرتقبة ستركز على ملفات رئيسية، في مقدمتها استعادة أسرى الحرب، وإعادة "الأطفال المختطفين من روسيا"، إلى جانب التحضير للقاء مباشر بين زعيمَي البلدين.

وفي رسالة مصوّرة تطرّق فيها إلى آخر التطورات، قال زيلينسكي إنّ القوات الروسية شنت غارات جوية مكثفة على العاصمة كييف ومناطق أخرى صباح الاثنين، مؤكداً أن بلاده بحاجة مُلِحّة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية لصدّ مثل هذه الهجمات.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه استقبل عمروف في مكتبه، وناقش معه تفاصيل برنامج تبادل الأسرى المزمع تنفيذه قريباً، بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالمفاوضات المقترحة في تركيا. وقال إن مزيداً من التفاصيل بشأن الاجتماع سيُعلن عنه يوم الثلاثاء.

واستضافت تركيا في 2 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى، وتسليم جثامين نحو 6 آلاف جندي أوكراني. وفي 9 من الشهر ذاته جرى تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا للجنود الذين تَقِلّ أعمارهم عن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.