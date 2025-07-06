سياسة
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الحصيلة مرشحة للارتفاع.. 59 قتيلاً جراء الفيضانات في ولاية تكساس الأمريكية بينهم أطفال
ارتفعت، اليوم الأحد، حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تكساس الأمريكية، من 32 إلى 59.
الحصيلة مرشحة للارتفاع.. 59 قتيلاً جراء الفيضانات في ولاية تكساس الأمريكية بينهم أطفال
فيضانات مفاجئة في ولاية تكساس الأمريكية / Reuters
6 يوليو 2025

جاء ذلك بحسب ما أفاد مسؤول في الولاية الأمريكية، بينما واصل المسعفون عمليات البحث عن مفقودين.

وقال نائب حاكم الولاية، دان باتريك، لمحطة “فوكس نيوز”: "لقد خسرنا أشخاصاً آخرين وبات العدد 59 قتيلاً"، مرجحاً أن ترتفع الحصيلة.

في وقت سابق الأحد، أفاد لاري لايثا، قائد الشرطة في مقاطعة كير بالولاية، بمصرع 32 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، موضحاً أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.

وأشار لايثا إلى إنقاذ أكثر من 850 شخصاً، بينهم 8 جرحى، وتقديم المساعدة لأكثر من 160 آخرين عبر الجو.

ولم تتمكن السلطات المحلية من تحديد العدد الدقيق للمفقودين، وسط توقعات بفقدان أشخاص آخرين في مخيم "كامب ميستيك" الصيفي للأطفال.

وكانت تكساس شهدت الجمعة هطل أمطار غزيرة مفاجئة، ما أدى إلى فيضان نهر غوادالوبي في مقاطعة كير، وتسبب بحدوث فيضانات واسعة في المنطقة.

مصدر:TRT ARABI
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