الحرب على غزة
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جماعة الحوثي: نفذنا هجوماً على مطار بن غوريون بصاروخ "فلسطين 2"
أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية اليوم الأحد، أنها استهدفت بـ"نجاح" مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.
جماعة الحوثي: نفذنا هجوماً على مطار بن غوريون بصاروخ "فلسطين 2"
المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع / Reuters
6 يوليو 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين 2".

وأضاف سريع أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 20 شهراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
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