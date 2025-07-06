الولايات المتحدة
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس الأمريكية إلى 51 قتيلاً
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية إلى 51 شخصاً، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الجمعة الماضي. وجاءت هذه الحصيلة وفقاً لما أعلنه مسؤولون أمريكيون اليوم الأحد.
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس الأمريكية إلى 51 قتيلاً
فياضانات في ولاية تكساس الأمريكية / Reuters
6 يوليو 2025

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته وفاة 32 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، حسب قائد شرطة مقاطعة كير، لاري لايثا، الذي أكد استمرار جهود فرق الإنقاذ في عمليات البحث.

وأضاف لايثا أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ أكثر من 850 شخصاً، بينهم 8 مصابين، كما جرى تقديم المساعدة الجوية لأكثر من 160 آخرين.

ولم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد العدد الدقيق للمفقودين، وسط تقديرات تشير إلى فقدان ما بين 23 إلى 25 شخصاً كانوا ضمن مخيم "كامب ميستيك" الصيفي للأطفال.

وكانت أمطار غزيرة مفاجئة قد تسببت يوم الجمعة، في فيضان نهر غوادالوبي بمقاطعة كير، ما أدى إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق في المنطقة.

مصدر:TRT Arabi
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