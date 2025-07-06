وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته وفاة 32 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، حسب قائد شرطة مقاطعة كير، لاري لايثا، الذي أكد استمرار جهود فرق الإنقاذ في عمليات البحث.

وأضاف لايثا أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ أكثر من 850 شخصاً، بينهم 8 مصابين، كما جرى تقديم المساعدة الجوية لأكثر من 160 آخرين.

ولم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد العدد الدقيق للمفقودين، وسط تقديرات تشير إلى فقدان ما بين 23 إلى 25 شخصاً كانوا ضمن مخيم "كامب ميستيك" الصيفي للأطفال.

وكانت أمطار غزيرة مفاجئة قد تسببت يوم الجمعة، في فيضان نهر غوادالوبي بمقاطعة كير، ما أدى إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق في المنطقة.