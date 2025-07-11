سياسة
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ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا و20% على معظم الشركاء التجاريين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة من كندا اعتباراً من الشهر القادم، كما أنه يخطّط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.
ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا و20% على معظم الشركاء التجاريين
ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا اعتباراً من أغسطس / Reuters
11 يوليو 2025

وفي رسالة نُشرت على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أبلغ ترمب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وسيرتفع إذا ردّت كندا.

ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوماً جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50% على النحاس.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أذيعت يوم الخميس، قال ترمب إن الشركاء التجاريين الآخرين الذي لم يتلقّوا مثل هذه الرسائل حتى الآن سيواجهون على الأرجح رسوماً جمركية موحدة.

وقال ترامب في المقابلة: "ليس ضرورياً أن يتلقى الجميع رسالة، سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20% أو 15%. سنحدد ذلك الآن".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو/ تموز الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سعت إدارة ترمب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية وتجنب فرض رسوم إضافية، إلا أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلا إلى اتفاقين أوليين مع كل من بريطانيا وفيتنام، فيما يتوقع إعلان إطار لاتفاق تجاري مع الهند في الأيام المقبلة.

مصدر:TRT ARABI
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