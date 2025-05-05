وقالت "القسام" في بيان بمنصة تليغرام: "خلال كمين مركّب تمكّن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد".

وتابعت: "من ثم الاشتباك معها (القوة) من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وبعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة"، وفق البيان.

والأحد، أعلنت كتائب القسام تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة السبت، ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

وفي اليوم نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في معركة برفح.​​​​​​​ كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل جندي في "حادث سيارة عملياتي" بمحيط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "الرقيب أول (احتياط) ديجين دانيال ساهالو (41 عاماً) من سلاح الهندسة القتالية، قُتل في حادث سير عملياتي في منطقة محيط غزة".

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قُتل 854 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 بالمعارك البرية.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5846 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، بينهم 2641 بالمعارك البرية.

وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء،​​ وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.