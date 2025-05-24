جاء ذلك في تقرير قدمته وكالة استخبارات الدفاع، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في إطار "تقييم التهديدات العالمية لعام 2025".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير وكالة استخبارات الدفاع أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصبح أكثر ثقة بشرعيته السياسية الدولية وأمن النظام".

وأضافت الوكالة: "كوريا الشمالية في أقوى موقف استراتيجي لها منذ عقود، إذ تمتلك الوسائل العسكرية لتشكل خطراً على القوات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق آسيا، فيما تواصل تحسين قدرتها على تهديد الأراضي الأمريكية".

وجاء هذا التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن التهديدات النووية والصاروخية الباليستية المتطورة لكوريا الشمالية وتحالفها العسكري مع روسيا على أساس معاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقّعتها الدولتان في يونيو/حزيران العام الماضي.