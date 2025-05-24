سياسة
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"الدفاع" الأمريكية: كوريا الشمالية في أقوى موقف استراتيجي منذ عقود
كشف تقرير استخباراتي أمريكي، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية مستمرة في جهودها لامتلاك أسلحة متطورة قادرة على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها، ما يجعلها اليوم في "أقوى موقف استراتيجي" لها منذ عقود.
"الدفاع" الأمريكية: كوريا الشمالية في أقوى موقف استراتيجي منذ عقود
زعيم كوريا الشمالية في جولة عسكرية / AP
24 مايو 2025

جاء ذلك في تقرير قدمته وكالة استخبارات الدفاع، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في إطار "تقييم التهديدات العالمية لعام 2025".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير وكالة استخبارات الدفاع أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصبح أكثر ثقة بشرعيته السياسية الدولية وأمن النظام".

وأضافت الوكالة: "كوريا الشمالية في أقوى موقف استراتيجي لها منذ عقود، إذ تمتلك الوسائل العسكرية لتشكل خطراً على القوات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق آسيا، فيما تواصل تحسين قدرتها على تهديد الأراضي الأمريكية".

وجاء هذا التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن التهديدات النووية والصاروخية الباليستية المتطورة لكوريا الشمالية وتحالفها العسكري مع روسيا على أساس معاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقّعتها الدولتان في يونيو/حزيران العام الماضي.

مصدر:TRT Arabi
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