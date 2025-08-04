وقالت إدارة المنطقة على تطبيق تليغرام نقلاً عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا. وأضافت الإدارة: "لم يبلغ عن أي أضرار لحقت بشريط السكك الحديدية".

وذكرت وكالة “تاس” الروسية الرسمية للأنباء أن عدداً من القطارات الإقليمية تأخرت في المنطقة.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية على تطبيق تليغرام أن الرحلات الجوية في المطار الإقليمي في مدينة فولغوغراد توقفت لعدة ساعات قبل أن تُستأنف لاحقاً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها دمرت ما مجموعه 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك ست طائرات فوق منطقة فولغوغراد. وتذكر الوزارة عادة عدد الطائرات المسيرة التي يجري تدميرها فقط، وليس عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ونقلت إدارة المنطقة عن بوشاروف قوله إن الهجوم كان "ضخماً"، واستهدف البنية التحتية للطاقة والنقل.

بالمقابل، قتل ثلاثة أشخاص في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا، وفقاً لما قاله الحاكم العسكري إيفان فيدوروف في وقت متأخر من يوم الأحد.

وكتب فيدوروف على تطبيق تليغرام أن بلدة ستيبنوهيرسك تعرضت للهجوم، مضيفاً أن رجلين وامرأة قُتلوا. وأضاف أن منازل خاصة دُمرت أيضاً.

