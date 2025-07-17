سياسة
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روسيا تسلّم أوكرانيا جثامين ألف جندي وتنتظر مقترحات لاستئناف المفاوضات
سلّمت روسيا، الخميس، أوكرانيا جثث ألف جندي أوكراني قُتلوا في المعارك، مقابل تسلُّمها جثامين 19 من جنودها، ما يُعَدّ من النتائج القليلة للمفاوضات بين البلدين التي أجريت بإسطنبول، بحسب ما أفاد به مستشار الكرملين والمفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي.
روسيا تسلّم أوكرانيا جثامين ألف جندي وتنتظر مقترحات لاستئناف المفاوضات
روسيا وأوكرانيا تتبادلان جثث المزيد من قتلى الحرب / Reuters
17 يوليو 2025

وقال ميدينسكي عبر تليغرام إنّ العملية جاءت بعد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول، مضيفاً أن أوكرانيا سلّمت جثث 19 جندياً روسياً، كما نشر صوراً تُظهِر نقل الجثث عبر شاحنات مبردة من قِبل طواقم طبية.

وأكد مقر تنسيق معاملة أسرى الحرب في أوكرانيا تسلُّمه الجثث، مشيراً إلى أن "الجانب الروسي أفاد بأنها تعود إلى مواطنين أوكرانيين، بينهم عسكريون"، وأن عملية التحقق من هوياتهم جارية.

ويأتي هذا التبادل في سياق محدود من التعاون بين موسكو وكييف، الذي شمل أيضاً إطلاق سراح مئات الأسرى من الجانبين، بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، دون تحقيق اختراق لوقف الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تنتظر مقترحات من أوكرانيا لتحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات السلام، مشدداً على ضرورة استكمال عمليات تبادل الجنود الأسرى قبل إطلاق الجولة الثالثة.

وأوضح بيسكوف أن المحادثات المباشرة لا تزال جارية بين وفدَي البلدين، إضافة إلى حوارات في إطار الوساطة الأمريكية، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة ستبحث مسوّدات مذكرات التفاهم المتبادلة سابقاً بعد الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بتبادل الأسرى.

وكانت الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول أسفرت عن اتفاقات بشأن تسليم جثث نحو 6 آلاف جندي أوكراني محتفظ بها في ظروف التجميد، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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