سوريا الجديدة
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سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي
وقّعت الحكومة السورية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي.
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي
وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية الحكومية / AA
12 يوليو 2025

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، هي الأولى له منذ توليه منصبه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية "أذرتاج".

ووقع على الاتفاق وزير الاقتصاد الأذربيجاني ورئيس مجلس الرقابة في شركة "سوكار"، ميكائيل جباروف، ووزير الطاقة السوري محمد البشير.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الوزير السوري:"رافقت اليوم السيد الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى أذربيجان، ناقشنا فيها سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا".

وأضاف البشير: "وُقّع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي الى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف أبلغه باستعداد بلاده لتقديم أشكال الدعم كافة إلى لسوريا في قطاع الغاز الطبيعي.

وتسعى سوريا، التي تعاني من أزمات في الطاقة منذ سنوات الحرب، إلى تنويع مصادر الإمداد وتوسيع شراكاتها الإقليمية لضمان استقرار التزود بالطاقة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

مصدر:TRT ARABI
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