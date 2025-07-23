الحرب على غزة
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3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم طفل واقتحامات مستمرة لمدن الضفة
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، شابين فلسطينيين قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب جنين، بالإضافة إلى إصابات في مدينة نابلس وسط استمرار الاقتحامات.
3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم طفل واقتحامات مستمرة لمدن الضفة
3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم طفل واقتحامات مستمرة لمدن الضفة / Reuters
23 يوليو 2025

واستُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تلفزيون فلسطين (حكومي)، بـ"سقوط شهيدين وإصابات بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم". وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز الجثمانين والأشخاص الذين أطلق عليهم النار في بلدة الخضر، الواقعة جنوب بيت لحم".

وقبل ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "عدداً من الشبان أُصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بلدة الخضر". وأضافت أن "قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على الشبان قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من البلدة (...) ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، لم تُعرف طبيعتها بعد".

من جهتها، قالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان، إن الجيش يمنع وصول طواقمها "لإسعاف عدد من المصابين في بلدة الخضر".

ومساء الأربعاء، استُشهد طفل فلسطيني، وأُصيب فلسطينيان آخران أحدهما طفل، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي في محافظتي جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بـ"استشهاد الطفل إبراهيم عماد أحمد محمود حمران (14 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة عرابة قرب مدينة جنين”، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه، قبل اعتقاله جريحاً.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفل (16 عاماً) "برصاص حي في الفخذ" خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العين غرب مدينة نابلس، شمالي الضفة، وأشارت إلى محاولات لـ"إنعاش قلب ورئتي المصاب" خلال نقله إلى المستشفى.

وتحدثت وكالة "وفا" عن تسجيل إصابة ثانية في المخيم "بشظايا الرصاص الحي في القدم"، فقد جرى نقل المصاب إلى المستشفى، وأضافت: "تواصل قوات الاحتلال اقتحامها مخيم العين ومحيطه منذ ظهر اليوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع".

وخلال 48 ساعة، استُشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، إذ قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، طفلاً فلسطينياً في بلدة قباطية، قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يُصعِّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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