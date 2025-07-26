الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
"دخان للتعمية عن الكارثة الإنسانية".. غضب أممي من خطط الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
انتقد المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، بشدة المقترحات المتداولة بشأن إسقاط مساعدات إنسانية جواً فوق قطاع غزة، معتبراً إياها محاولة لصرف الأنظار عن عمق الكارثة الإنسانية المتصاعدة.
"دخان للتعمية عن الكارثة الإنسانية".. غضب أممي من خطط الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
لازاريني: إسقاط المساعدات على غزة من الجو مجرد تشتيت للانتباه / AA
26 يوليو 2025

وقال لازاريني، في تغريدة عبر منصة “إكس” إنّ “مثل هذه التحركات مكلفة وغير فعالة، وقد تكون قاتلة”، داعياً إلى فتح المعابر والسماح بمرور الشاحنات المتوقفة.

وجاءت تصريحات لازاريني بعد تداول تقارير تفيد بأن إسرائيل قد تسمح بإسقاط مساعدات من الجو إلى غزة لمدة يومين بدءاً من الجمعة، لكن حتى الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش من يوم السبت، لم تُسجَّل أي عملية إسقاط فعلية.

ووصف المفوض الأممي تلك الخطط بأنها "تشتيت للانتباه ودخان يغطي الحقيقة"، مؤكداً أن إيصال المساعدات براً هو الخيار الأسهل والأكثر فاعلية وإنسانية.

وتابع قائلاً: "الجوع المصنوع بأيدي البشر لا يُعالج إلا بإرادة سياسية حقيقية"، مطالباً برفع الحصار وفتح المعابر وضمان حرية وصول الإغاثة إلى المحتاجين. ولفت إلى أن أونروا لديها نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة في كل من الأردن ومصر، تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى غزة.

وكانت عمليات سابقة لإسقاط المساعدات جواً قد أسفرت عن وقوع ضحايا بين المدنيين في غزة، مع تكرار سقوط الحمولة في أماكن غير آمنة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أنّ 9 فلسطينيين بينهم طفلان توفوا خلال 24 ساعة فقط بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 122، من بينهم 83 طفلاً.

بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل دون سن العامين، نتيجة نفاد الحليب والمكملات الغذائية واستمرار سياسة التجويع الإسرائيلية.

وتؤكد منظمات أممية ومحلية أن منع دخول المساعدات يهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة، مع انهيار المنظومة الصحية وغياب أدنى مقومات البقاء.

وتفرض إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة منذ 18 عاماً، وتضاعف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في حرب وُصفت بأنها "إبادة جماعية"، أسفرت عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وتدمير واسع طال البنية التحتية ومنازل 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون يعيشون في القطاع.

وتتجاهل إسرائيل في عمليتها النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية، ما عمّق من مأساة المدنيين الفلسطينيين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us