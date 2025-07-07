وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، إلى 57 ألفاً و523 شهيداً، و136 الفاً و617 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة في أحدث تقرير إحصائي لها اليوم الاثنين، بأنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 105 شهداء، و356 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من الشهداء منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة بلغ 7 شهداء وأكثر من 47 مصاباً.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بجوار مبنى الولادة، في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد فلسطينيين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، وفلسطيني ثالث في غارة على تجمّع للمدنيين جنوب المخيم.

وامتدت غارات الاحتلال الجوية إلى خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل.

وفي وقت سابق، استشهد 35 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينها غارة استهدفت عيادة طبية تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن 6 شهداء بينهم رضيع، إلى جانب إصابة 15 آخرين.

كما استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي، استهدف شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بينما استشهد 3 فلسطينيين بغارات عدة على مناطق متفرقة شرقي غزة، واستشهد فلسطينيان بينهما طفل في قصف استهدف تجمعاً لمدنيين في حي الدرج.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الرملاوي في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، إلى جانب استشهاد اثنين آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وشهدت محافظة الشمال هجمات إسرائيلية تسببت باستشهاد فلسطينيين في بلدة بيت لاهيا، ويواصل جيش الاحتلال منذ الليل قصفه شرق غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع عمليات برية.

“خطر الموت”

من جانبها، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أنّ آلاف الرضّع الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على الغذاء اللازم، ويواجهون خطر الموت، مؤكدة أنّ "كل دقيقة مهمة لإنقاذ الأرواح".

جاء ذلك في منشور للمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، الاثنين، عبر حسابها على منصة إكس، تطرقت فيه إلى الوضع الكارثي في القطاع.

وأشارت راسل إلى أن العديد من الأمهات الفلسطينيات، إما قُتلن بالغارات الإسرائيلية وإما لا يستطعن إرضاع أطفالهن بسبب الجوع الشديد الناجم عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، لافتة إلى أنّ العديد من الرضّع معرّضون لخطر الوفاة أو التعرّض لمشكلات صحية دائمة لهذه الأسباب.

ومنذ 2 مارس/آذار تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.