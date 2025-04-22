سياسة
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"لانتقاده الحرب على غزة".. إسرائيل تحذف منشوراً لها عن التعزية في وفاة بابا الفاتيكان
حذفت الحكومة الإسرائيلية منشوراً لها على منصة إكس قدمت فيه التعزية في وفاة البابا فرنسيس، بدون توضيح أسباب، لكن صحيفة إسرائيلية ربطت ذلك بانتقاد بابا الفاتيكان الراحل للحرب في غزة.
"لانتقاده الحرب على غزة".. إسرائيل تحذف منشوراً لها عن التعزية في وفاة بابا الفاتيكان
إسرائيل تحذف منشورا لها عن التعزية في وفاة بابا الفاتيكان / AFP
22 أبريل 2025

وجاء في منشور على حساب إسرائيل الرسمي على المنصة الاثنين: "ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة"، بالإضافة إلى صورة له وهو يزور الحائط الغربي في القدس.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن البابا أدلى "بتصريحات ضد إسرائيل" وإن المنشور وُضع على منصة التواصل الاجتماعي "بالخطأ".

واقترح البابا فرنسيس، الذي توفي الاثنين عن 88 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كان العدوان الإسرائيلي على غزة يشكّل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في أحد أكثر انتقاداته صراحة لتصرفات إسرائيل في حرب غزة.

كما وصف البابا في يناير/كانون الثاني الوضع الإنساني في غزة "بالمخزي"، مما أثار انتقادات من كبير الحاخامات اليهود في روما الذي اتهم البابا فرنسيس "بالسخط الانتقائي".

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وفاة البابا حتى الآن، غير أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعث الاثنين برسالة تعزية إلى المسيحيين حول العالم، واصفاً البابا بأنه "رجل كان يتمتع بإيمان عميق ورحمة لا حدود لها".

مصدر:TRT Arabi
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