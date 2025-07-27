وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنّ الضابط والجندي قُتلا بتفجير عبوة جرى تثبيتها على ناقلة جند، فيما أفادت مصادر للصحيفة بأن "أعداد قتلى الجيش لا تشمل إسرائيليين قُتلوا خلال تنفيذ أعمال هندسية في القطاع".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جيش الاحتلال أن عدد الجنود الذين أصيبوا بجروح وأمراض نفسية يبلغ أكثر من 18500 منذ بداية الحرب على غزة.

وأكدت مصادر عسكرية للصحيفة أن "مدينة خان يونس تحولت في الأيام الأخيرة إلى مركز قتال ضار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية".

وأمس السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف ناقلتَي جند إسرائيليتين بعبوتين داخل قمرتَي القيادة، وبعد احتراقهما جرى استهداف ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 في عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.