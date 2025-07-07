وقالت الوزارة إن الغارات طالت عدة مواقع سكنية ومرافق مدنية في مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب مخيمات وسط القطاع، ومن بين الشهداء امرأة قُتلت بعد استهداف موقع قرب المسلخ التركي جنوبي خان يونس، فيما استُشهد آخرون في قصف طال عيادة في حي الرمال وشقة سكنية في برج سكني جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلنت "صحة غزة" وصول 105 شهداء و356 إصابة إلى مستشفيات القطاع جراء غارات إسرائيل خلال آخر 24 ساعة، بينهم 7 شهداء وأكثر من 74 مصاباً من منتظري المساعدات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 57 ألفاً و523 شهيداً و136 ألفاً و617 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت تقارير محلية بوقوع شهداء في قصف طال مخيم البريج ومنطقة بني سهيلا شرقي خان يونس، بالإضافة إلى إطلاق نار من القوات الإسرائيلية باتجاه مناطق شرقية من مدينة غزة وشمالي القطاع.

كما استُشهد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي وسط القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة الجدي بمخيم البريج، حسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح (وسط).

وأصيب 4 فلسطينيين بجروح خطيرة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وفق المصادر ذاتها.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 280 شخصاً قد استشهدوا خلال الـ100 ساعة الماضية، بينهم عدد من المواطنين في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها كارثية داخل القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل وحتى فجر الاثنين، قصفه مناطق شرق غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية، إذ أفاد شهود عيان بسماع انفجارات عنيفة ومتتالية.

أنظمة الغذاء على وشك الانهيار

إنسانياً، قال برنامج الأغذية العالمي الاثنين، إن جميع أنظمة الغذاء في قطاع غزة "على وشك الانهيار" ومعظم الأسر في القطاع بالكاد تتناول وجبة واحدة يومياً، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ عدة أشهر.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أفاد البرنامج الأممي بأن "وقف إطلاق النار في غزة يهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق". وأضاف: "معظم الأسر في قطاع غزة بالكاد يتناول وجبة واحدة يومياً".

وتابع: "لا يزال الشعور بالخوف من المجاعة والحاجة الماسة إلى الغذاء مرتفعاً في غزة”.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

وأشار البرنامج إلى أن "الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء، على وشك الانهيار".

وذكر أن "إحدى أسر غزة أخبرتنا أن الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي عند البعض".

ولفت إلى أن كثيراً من الناس يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على كيلو واحد من الطحين.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، بحيث تجبر الفلسطينيين المُجوَّعين على المفاضلة بين الموت جوعاً أو برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحتى 29 يونيو/حزيران الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استُشهدوا في أثناء محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو/أيار الماضي، بلغ نحو 580 شهيداً وأكثر من 4 آلاف و216 مصاباً، إضافة إلى 39 مفقوداً.

والجمعة، كشف جنود إسرائيليون أنهم يطلقون النار عمداً ووفقاً لتعليمات قادتهم على الفلسطينيين العزل منتظري المساعدات الإنسانية قرب مواقع التوزيع بقطاع غزة، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.



