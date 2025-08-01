وردت تلك الفقرة في كتاب أصدره معهد الأمن القومي الإسرائيلي في عام 2025 بعنوان "اختبار المرونة الوطنية من خلال الإجلاء المدني الواسع النطاق في حرب السيوف الحديدية"، مما يفتح الباب أمام مناقشة التحديات التي واجهتها الجبهة الداخلية منذ عملية طوفان الأقصى.

فالحرب لم تدر رحاها في غزة فقط إنما شملت الحدود الشمالية مع لبنان نحو عام، فيما يستمر هطول الصواريخ القادمة من اليمن، تجلى كان التحدي الأبرز خلال فترة الحرب ضد إيران، والتي شهدت إطلاق نحو 550 صاروخاً باليستياً تجاه إسرائيل مما دفع عدة ملايين لدخول الملاجئ بشكل يومي، فيما قُتل نحو ثلاثين شخصاً وأصيب المئات، وشهدت منطقة وسط تل أبيب دماراً غير مسبوق، وأثيرت تساؤلات حول سردية "الدولة المحصنة".

فرغم التفوق العسكري الإسرائيلي، عانت الجبهة الداخلية من ارتباك خلال الحرب، وظهرت كخاصرة رخوة في البنية الأمنية الإسرائيلية، رغم ما تدعيه المؤسسة العسكرية من جهوزية في مواجهة التهديدات.

جذور التأسيس

حين تعرّضت تل أبيب لقصف جوي من الطيران المصري خلال حرب 1948، كرد فعل على المجازر التي ارتكبتها القوات الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين، أُنشئت وحدة الدفاع المدني، ولاحقاً في عام 1951، أصدر الكنيست "قانون الدفاع المدني" الذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان من هجمات العناصر المعادية.

وعلى مدى العقود الأربعة التالية، لم تواجه إسرائيل تحديات جدية تهدد عمقها المدني، وبالتالي لم يتعرض الدفاع المدني لاختبارات فعلية تظهر مدى جاهزيته.

إلا أن حرب الخليج الثانية عام 1991 شكلت نقطة تحول. إطلاق العراق نحو 39 صاروخ سكود على تل أبيب ارتبكت السلطات الإسرائيلية، وتبين غياب خطط منظمة لحماية السكان أو لإدارة عمليات الإخلاء.

وفي ضوء تلك التجربة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة قرارات تهدف إلى تنظيم المسؤولية والصلاحيات في حالات الطوارئ، وقررت في عام 1992 إنشاء قيادة خلفية في الجيش تتولى تأمين المنطقة الحضرية الكثيفة في أوقات الطوارئ للمحافظة على النسيج الأساسي للحياة، وخاصةً في مجالات الصحة والصرف الصحي والاقتصاد والرعاية الاجتماعية.

وبعد تجربة حرب لبنان عام 2006، التي تضمنت إخلاء نحو ثلث سكان الشمال بشكل فردي لفترات زمنية متفاوتة دون استجابة مناسبة لاحتياجاتهم، انتقد "مراقب الدولة" عدم وجود إجراءات ونهج حكومي في التعامل مع عمليات الإخلاء، وأكد على ضرورة بناء نظام إخلاء منظم، وعدم ترك القرار بشأن الإخلاء وتنظيمه للمجتمع والجمعيات الخيرية.

فيما صاغ فريق من مجلس الأمن القومي اقتراحاً لنهج شامل للتعامل مع الجبهة الداخلية، وأوصى بإحالة مسؤولية التعامل مع الجبهة الداخلية إلى وزير الأمن العام بحجة أنه لا يمكن لرجل عسكري أن يكون مسؤولاً عن استعداد السلطة المحلية لحالات الطوارئ في المناطق المدنية، وهو ما رفضه رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت، حيث أصر على بقاء مسؤولية إدارة الجبهة الداخلية بيد وزارة الدفاع.

برامج الإخلاء والحماية

بعد سلسلة حروب متكررة مع غزة، اعتبر جيش الاحتلال منذ عام 2012، وفق تصنيفه للتهديدات الذي ينشره في "مرجع التهديدات للجبهة الداخلية"، أنه في أي سيناريو مستقبلي للصراع في المنطقة، ستكون الجبهة الداخلية هدفاً رئيسياً لأضرار واسعة النطاق باستخدام عدد كبير من الصواريخ والقذائف، بما يؤدي إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال الحرب، بالإضافة إلى أضرار تلحق بالنشاط الاقتصادي والأنشطة الحيوية الأخرى.

وبناء على ذلك، وُضعت حلول من بينها برنامج "فندق الضيوف" المخصص لسكان الريف، وبرنامج "المكان الآمن" المخصص لسكان المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبرنامج "نسمة الريح" الذي يركز على الإخلاء قصير المدى.

وطُوّرت هذه البرامج في ضوء التجارب السابقة التي أظهرت أن السكان في مناطق الحرب يميلون إلى الإخلاء من تلقاء أنفسهم إلى مناطق أكثر أماناً أثناء التصعيد.

وطُلب من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، كالشرطة وشركة الكهرباء والسلطات المحلية، تخصيص موارد بشرية ومعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان بحيث عند وقوع حدث طارئ خلال الحرب، تعمل الهيئات ذات الصلة في محورين رئيسيين:

· الأول هو محور الجهد العملياتي، وخلاله تدير الهيئات ذات الصلة عمليات إنقاذ الحياة، مثل إخلاء السكان وفتح الطرق وتوفير خدمات الإطفاء والإنقاذ.

· الثاني هو محور جهد المساعدة المدنية، وخلاله تدير الهيئات ذات الصلة عمليات المساعدة للمستوطنين، وتوفير خدمات البنية التحتية مثل الكهرباء، ومعالجة المشاكل التي تظهر في الاقتصاد.