جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال توكاييف، إن تركيا حققت نجاحاً كبيراً في مجال الدفاع، وهنأ الرئيس أردوغان بمناسبة المعرض الدولي السابع عشر للصناعات الدفاعية "آيدف 2025".

وصرح بأن الإنجازات المهمة التي حققتها تركيا في الصناعة العسكرية عُرضت على نطاق واسع في معرض "آيدف 2025" بإسطنبول.

وأوضح: "تقنياتكم المعاصرة والمتطورة حظيت بتقدير كبير من خبراء دوليين. إن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الفرص الرقمية الحديثة في مختلف مجالات الاقتصاد من متطلبات عصرنا. لذلك، أولينا اهتماماً خاصاً بالتطوير المشترك لتكنولوجيا المعلومات".

وأشار توكاييف إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان وتركيا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واستضافت إسطنبول معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025"، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.