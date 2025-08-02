جاء ذلك في مقابلة مطولة مع الوزير لامي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت، ركزت على أهم الملفات الشائكة في عمل الوزير عقب مرور عام على توليه قيادة وزارة الخارجية في يوليو/تموز 2024.

ووصف لامي إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في غزة بأنه "مثير للاشمئزاز ومُقزز"، مطالباً إسرائيل بـ"محاسبة" المتورطين في استهداف منتظري المساعدات.

وأضاف أن الوضع في قطاع غزة "ميؤوس منه بالنسبة إلى الناس على الأرض (الفلسطينيين)، وبالنسبة إلى الرهائن (الإسرائيليين) في غزة".

وأوضح لامي أن "العالم يتوق إلى وقف إطلاق النار وإلى إنهاء المعاناة" في القطاع الفلسطيني.

وأشارت "الغارديان" إلى أن وزير الخارجية البريطاني أعرب عن رغبته في الذهاب إلى غزة "بأسرع ما يمكن".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات إلى "ألف و383 شهيداً، وأكثر من 9 آلاف و218 مصاباً" منذ 27 مايو/أيار الماضي.