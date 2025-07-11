وقال بارزاني خلال بيان إنّ "الخطوة مهمة وتبعث على السعادة من أجل تتويج عملية السلام بنجاح"، مشدداً على أنّ "العملية تتزامن مع فترة حساسة تمرّ فيها المنطقة بمرحلة ووضع صعب، وأنّ نجاحها سيخدم المنطقة بأكملها".

وتابع قائلاً: "أودّ أن أؤكد مجدداً أننا مستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة، والقيام بكل ما يقع على عاتقنا"، موجهاً الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المبادرة التي اتخذها من أجل العملية، والدعم الذي قدمه والجهود التي بذلها لضمان نجاحها.

وأعرب رئيس إقليم شمال العراق عن احترامه لدور رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، ولكل من ساهم في نجاح العملية.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في إحلال السلام والأمن داخل البلاد، وكتب في منشور على منصة إكس: "أرجو أن تثمر الخطوة المهمة التي اتُّخذت اليوم على طريق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، وأن تكون وسيلة خير لبلادنا".

وبدأ عناصر التنظيم الإرهابي اليوم الجمعة تسليم أسلحتهم في محافظة السليمانية بإقليم شمال العراق، في تطورُّ مهم ينسجم مع جهود أنقرة لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وجاءت الخطوة بعد توسيع تركيا حربها على الإرهاب لتشمل الساحة الدبلوماسية، إذ أثمرت سنوات من الضغوط المستمرة على الشركاء الدوليين، خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط، نتائج ملموسة.

وأعلن تنظيم PKK الإرهابي في مايو/أيار الماضي عزمه حل نفسه وإلقاء السلاح، بعد حملة مطوّلة وفعّالة شنّتها القوات التركية لسنوات، في ما يُعَدّ محطة بارزة في مسيرة تركيا الطويلة لمكافحة الإرهاب.