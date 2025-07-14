الحرب على غزة
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ترمب يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال أسبوع وبيتكوف متفائل بشأن المحادثات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري.
ترمب يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال أسبوع وبيتكوف متفائل بشأن المحادثات
ترمب يقول إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع / Reuters
14 يوليو 2025

وذكر ترمب في تصريحات للصحفيين: "نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".

من جانبه، عبر ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، الأحد، عن "تفاؤله" حيال مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي كأس العالم للأندية.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على مراحل وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وعلى مدار نحو 20 شهراً، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

ومع استئناف الإبادة، عاد حزب "القوة اليهودية" إلى حكومة نتنياهو بعد نحو شهرين على انسحابه.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية، ولا سيما استمراره في السلطة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفاً في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.


مصدر:TRT Arabi
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