الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
ردود غاضبة بعد احتجاز الاحتلال لنشطاء سفينة حنظلة.. ومطالبات بالكشف عن مصيرهم
توالت الردود الغاضبة بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة حنظلة التي أطلقتها اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير النشطاء الذين كانوا على متنها.
ردود غاضبة بعد احتجاز الاحتلال لنشطاء سفينة حنظلة.. ومطالبات بالكشف عن مصيرهم
سفينة "حنظلة" عند إبحارها من ميناء غاليبولي الإيطالي باتجاه غزة / AA
27 يوليو 2025

وأظهرت لقطات مصورة قبل انقطاع الاتصال مصادرة الجنود الإسرائيليين كاميرات المراقبة ووقف البث المباشر من فوق متن السفينة، وسط إعلان حالة الطوارئ عقب اقتراب قاربين مجهولين وطائرات مسيّرة إسرائيلية.

وأكد النشطاء الموجودون على متن السفينة استعدادهم لمواجهة كل الاحتمالات، مؤكدين عزمهم على استكمال مهمتهم لكسر الحصار مهما كانت العواقب.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن المشاركين في الرحلة، من بينهم أعضاء برلمانات أوروبية وشخصيات إعلامية وفنية، يهددون بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال اعتراض السفينة. ووصفت اللجنة هذا الاعتراض، الذي حدث في المياه الدولية بعيداً عن المياه الإقليمية الفلسطينية، بأنه انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي البحري.

بدوره، عبّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن رفضه اقتحام السفينة، واعتبره "جريمة قرصنة بحرية" حمّل فيها الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المشاركين، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف عاجل وحازم إزاء ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية، ووصفتها بأنها تحدٍّ صارخ للإرادة الإنسانية، وحمّلت حكومة نتنياهو مسؤولية حماية النشطاء، مطالبة باستمرار القوافل البحرية حتى رفع الحصار بالكامل.

كما استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاقتحام، واعتبرته جريمة قرصنة جديدة تضاف إلى سجلّ الانتهاكات الإسرائيلية ضد النشطاء الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الحادثة وتعزيز الجهود لكسر الحصار عن غزة. 

ووصفت آن رايت، عضوة اللجنة التوجيهية لأسطول الحرية، احتجاز المدنيين على متن السفينة بأنه تعسفي وغير قانوني، مؤكدة أن إسرائيل لا تمتلك سلطة قانونية على هؤلاء النشطاء الدوليين في المياه الدولية.

وفي السياق ذاته، وجّه مركز عدالة الحقوقي نداءً عاجلاً إلى السلطات الإسرائيلية، مطالباً بالكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء الذين جرى توقيفهم قسراً على أيدي البحرية الإسرائيلية بعد اعتراض السفينة في عرض البحر. 

وأكد المركز أن الاعتراض الذي وقع في منتصف ليل 27 يوليو/تموز 2025 يُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خصوصاً أن السفينة كانت في المياه الدولية ولم تدخل المياه الإقليمية الإسرائيلية، وكانت متجهة نحو المياه الفلسطينية.

وأشار "عدالة" إلى أن التجارب السابقة تُظهِر أن البحرية الإسرائيلية تسحب السفن المحتجزة إلى ميناء أشدود، حيث يُحتجز النشطاء دون الكشف عن أماكنهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الوصول إلى محامين.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن مكان النشطاء وموقفهم القانوني، وضمان تمكينهم من التمثيل القانوني الكامل، معلناً عزمه اتخاذ خطوات قانونية قريبة للمطالبة بالإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم غير القانوني.

وتُقِلّ سفينة حنظلة 21 ناشطاً دولياً من جنسيات متعددة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر على غزة لأكثر من 17 عاماً. 

وانطلقت السفينة من ميناء غاليبولي الإيطالي الأحد الماضي، وكان تحالف أسطول الحرية ينقل تحركاتها مباشرة عبر منصة يوتيوب، مع تحديثات لحظية من الرادار.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us