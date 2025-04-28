الحرب على غزة
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الأمم المتحدة: على إسرائيل تحمُّل مسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة انطلاقاً من كونها سلطة احتلال
أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن على إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، التزامات قانونية تشمل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لضمان إنقاذ حياة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
الأمم المتحدة: على إسرائيل تحمُّل مسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة انطلاقاً من كونها سلطة احتلال
إلينور هامرشولد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للمنظمة، وآنا بيرو يوبس، المستشارة الخاصة بالإنابة ورئيسة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (UNITAD)، خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية (ICJ). هل ترغب أن أصيغ لك الترجمة أيضًا بأسلوب خبري إذا كنت تريده لاستخدام صحفي؟ / Reuters
28 أبريل 2025

وجاءت هذه التصريحات على لسان المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية تستمر أسبوعاً، لبحث التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، في ظل الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار.

وقالت هوميشول: "على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تأمين الاحتياجات الإنسانية للأراضي الواقعة تحت سيطرتها وإدارتها بما يتماشى مع القانون الدولي".
واتهمت إسرائيل بانتهاك التزاماتها تجاه حماية الفِرَق التابعة للأمم المتحدة، مشددة على رفض المنظمة الأممية لأي تدخل من أي دولة في عمل وكالاتها.

وحذرت هوميشول من أن منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل توسعاً غير قانوني للسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم امتثالها لالتزاماتها الدولية.

كما شددت على أن احترام القانون الدولي أمر ضروري لحماية المدنيين وضمان قدرة موظفي الأمم المتحدة على أداء مهامهم دون التعرض لمخاطر غير مقبولة.

وردّاً على الاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا، قالت هوميشول: "نأخذ بجديةٍ الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحياد من قِبل بعض وكالات الأمم المتحدة، وستُجرى التحقيقات اللازمة لضمان التزامها الحياد الكامل".
وفي يناير/كانون الثاني 2024 دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع الإبادة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار من العام ذاته، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا، طالبت المحكمة باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وأعلنت وكالة الأونروا، الأحد، نفاد مخزونها من الطحين في قطاع غزة، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل، محذراً من أن إغلاق المعابر منذ سبعة أسابيع يمثل "أطول حصار يشهده القطاع".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً شاملاً على دخول الدواء والغذاء والوقود وكل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مصدر:TRT Arabi
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