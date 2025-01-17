وقالت الحركة في بيان: "بمساعٍ كريمة من الوسطاء، جرى فجر اليوم (الجمعة) حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أنها قد سعت لصفقة تبادل وطنية من فصائل وأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وتابعت: "قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل".

وأمس الخميس، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة "حماس" انسحبت من تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، بينما كذّبته الأخيرة، وأكدت التزامها الاتفاق المعلن الأربعاء من طرف الوسطاء.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان عبر تليغرام: "حماس ملتزمة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن نجاح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.