وقالت مصادر محلية إنّ 39 فلسطينياً استشهدوا بهجمات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم السبت.

ففي شمال القطاع، استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية مبنى يؤوي نازحين قرب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

كما استشهدت 4 فلسطينيات، بينهن طفلة، وأصيب 10 آخرون، جراء استهداف إسرائيلي بطائرات حربية منزلاً بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي بطائرة استطلاع استهدف شقة سكنية في عمارة المعلمين.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الرمال بالمدينة ذاتها.

وفي وسط القطاع، استشهد 7 فلسطينيين في غارتين شنهما طيران إسرائيلي على مدينة دير البلح، فيما استشهدت سيدتان إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة شرقي المدينة.

وفي محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين.

وفي مخيم النصيرات، استشهدت طفلة وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الحساينة.

أما جنوب القطاع فاستشهد 11 فلسطينياً بينهم سيدة وأطفال، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية خياماً تؤوي نازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدفهما بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس.

استهداف المجوّعين

وشمل الاستهداف الإسرائيلي في القطاع أيضاً منتظري المساعدات، إذ قالت مصادر محلية إنّ 21 فلسطينياً استشهدوا برصاص الاحتلال وأصيب نحو 50 آخرين، فيما كانوا ينتظرون مساعدات غرب مدينة رفح جنوبي غزة.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، إذ يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.

وحتى أمس الجمعة، قالت وزارة الصحة في غزة إنّ حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الأمريكية الإسرائيلية قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو/أيار الماضي بلغ نحو 788 شهيداً وأكثر من 5 آلاف و199 مصاباً.

في غضون ذلك، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر تليغرام، تحذيراً إلى سكان غزة قائلاً: "نذكركم بأنه فُرضت قيود أمنية صارمة في المنطقة البحرية المحاذية للقطاع، حيث يُحظر الدخول إلى البحر".

وأشار أدرعي إلى أن التحذير يشمل الصيادين والسباحين والغواصين، وأن "الدخول إلى البحر على طول ساحل غزة يعرضكم للخطر".

ويأتي هذا التحذير في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واشتداد المجاعة في القطاع المحاصر، حيث كان عدد من الصيادين الفلسطينيين يخاطرون بالنزول لمسافات قريبة من الشاطئ لصيد كميات قليلة من الأسماك، لتأمين الغذاء لعائلاتهم أو بيعها لتوفير الحد الأدنى من الدخل.

الموت يهدّد 650 ألف طفل

في السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم السبت: "بعد مرور 133 يوماً على الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر، يتفاقم خطر المجاعة ويهدد الموت مئات الآلاف، بينهم 650 ألف طفل دون سن الخامسة، من بين 1.1 مليون طفل في القطاع، وسط صمت دولي مُخزٍ".

وأضاف المكتب في بيان أن "قوات الاحتلال تغلق جميع المعابر، وتمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، في واحدة من أشد جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث".

وتابع: "المجاعة التي تضرب القطاع تشتد يوماً بعد يوم، وسجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات حالات الوفاة نتيجة نقص الغذاء والمكملات الدوائية الأساسية، في مشهد إنساني بالغ القسوة".

ولفت إلى أن "الاحتلال يمعن بجريمته بمنع إدخال الطحين، وحليب الأطفال، والمكملات الغذائية والطبية، ضمن سياسة ممنهجة لتجويع السكان، خصوصاً الأطفال، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة".

وأوضح أن نحو 1.25 مليون شخص يعيشون حالياً في غزة حالة جوع كارثية، فيما يعاني 96% من الفلسطينيين في القطاع مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من مليون طفل، في واقع وصفه بـ"الصادم".

وفي وقت سابق السبت، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من "عواقب صحية وخيمة" في قطاع غزة جراء عدم توفر الماء النظيف والصابون، واكتظاظ الملاجئ، وحرارة الصيف، وسط الحصار الإسرائيلي المستمر.

ويعاني النظام الصحي في غزة من انهيار كامل جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية والعاملة في القطاع ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.