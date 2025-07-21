وأوضح أردوغان أن الشعب القبرصي التركي لا يشكك في دور تركيا كضامن ووجودها المشروع في الجزيرة، مشدداً على أن الجانب القبرصي اليوناني أظهر مراراً عدم رغبته في التوصل إلى حل.

ورأى أردوغان أن مفتاح الحل في الجزيرة هو قيام دولتين، مؤكداً أن سياسة تركيا تجاه قبرص واضحة، وأنها لن تشارك في أي عملية لا تضمن المساواة والسيادة والأمن للقبارصة الأتراك.

وفي حديثه عن جهود مكافحة الإرهاب، أوضح أردوغان أن تركيا تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفها المتمثل في أن تكون خالية من الإرهاب، وأنها في حالة تأهب قصوى ضد أي محاولات تخريبية.

وأشار أردوغان إلى أن عملية نزع سلاح تنظيم PKK الإرهابي بدأت فعلاً، وأن الجهات المختصة تتخذ التدابير الضرورية لضمان سلامة تلك العملية، مؤكداً أن الأحداث الجارية في المنطقة تثبت صحة هذا التوجه.

وفي مجال الصناعات الدفاعية، قال أردوغان إن الاستثمارات التي بدأت منذ تولي حكومته السلطة بدأت تؤتي ثمارها، وإن شركات الصناعات الدفاعية التركية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية والاستثمار في تقنيات النانو، مشدداً على أن هدف تركيا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في هذا المجال، وأن البلاد باتت تحظى بسمعة عالمية بفضل إنجازاتها في مجال المُسيّرات.

وفي ما يتعلق بعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، جدّد أردوغان تأكيد تمسك بلاده بهدف العضوية الكاملة في الاتحاد، داعياً الأوروبيين إلى التعامل مع هذا الملف برؤية استراتيجية بعيدة المدى، معتبراً أن ذلك كفيل بإزالة العقبات واتخاذ خطوات عملية.

كما أوضح الرئيس التركي أنه من غير الممكن تعزيز العلاقات في ظل المواقف المتناقضة التي يتبناها بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بالتطورات في سوريا، أشار أردوغان إلى أن إسرائيل تسعى بشكل مستمر إلى إشعال المنطقة، وأن الرئيس السوري أحمد الشرع اتخذ موقفاً حازماً في السويداء، مضيفاً أن تركيا أبلغت الإدارة السورية استعدادها لتقديم الدعم الكامل لتجاوز الأزمة.

ولفت الرئيس التركي إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، يواصل محادثاته مع نظيره الأمريكي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، مشدداً على ضرورة توضيح دوافع إسرائيل التي تعمل على تقويض الاستقرار في سوريا، معتبراً أن تل أبيب لا تريد استقراراً في المنطقة وترى أن وحدة سوريا لا تخدم مصالحها.

وبخصوص حرب الإبادة على غزة، قال أردوغان إن سكان القطاع لم يستسلموا رغم العدوان المتواصل، ولا يعتقد أنهم سيفعلون ذلك، مشيراً إلى أن إسرائيل تتصرف كوحش هائج يهاجم الجميع، وأنها ستصبح في نهاية المطاف ضحية لطموحاتها، على حد تعبيره.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب غزة في كل الظروف، مضيفاً أن بلاده تتابع عن كثب الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في هذا الملف. ورأى أردوغان أن المجتمع الدولي، الذي لطالما قدم الدعم لإسرائيل، لم يعد قادراً على إخفاء مواقفه أو التستر عليها.