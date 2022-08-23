سياسة
1 دقيقة قراءة
مطار إسطنبول يحل بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم
قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن مطار إسطنبول حل خامساً من بين أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
مطار إسطنبول يحل بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم
أضحى مطار إسطنبول خلال أغسطس/آب الجاري من بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم. / AA
23 أغسطس 2022

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حل بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

وأفاد الوزير التركي في تغريدة، الثلاثاء، أن مطار إسطنبول حافظ على مكانته في القمة بين المطارات الأوروبية.

كما أشار أنه أضحى خلال أغسطس/آب الجاري من بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

وفي أغسطس/آب الجاري، حل مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالمياً للمطارات الأكثر ازدحاماً بـ4 ملايين و750 ألف مسافر، تلاه مطار دبي (الإمارات) بـ4 ملايين و92 ألف مسافر.

وجاء في المرتبة الثالثة مطار دالاس (أمريكا) بـ3 ملايين و928 ألف مسافر، ثم مطار طوكيو (اليابان) بـ3 ملايين و843 ألفاً، وخامساً مطار إسطنبول بـ3 ملايين و807 آلاف مسافر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us