أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حل بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

وأفاد الوزير التركي في تغريدة، الثلاثاء، أن مطار إسطنبول حافظ على مكانته في القمة بين المطارات الأوروبية.

كما أشار أنه أضحى خلال أغسطس/آب الجاري من بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

وفي أغسطس/آب الجاري، حل مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالمياً للمطارات الأكثر ازدحاماً بـ4 ملايين و750 ألف مسافر، تلاه مطار دبي (الإمارات) بـ4 ملايين و92 ألف مسافر.

وجاء في المرتبة الثالثة مطار دالاس (أمريكا) بـ3 ملايين و928 ألف مسافر، ثم مطار طوكيو (اليابان) بـ3 ملايين و843 ألفاً، وخامساً مطار إسطنبول بـ3 ملايين و807 آلاف مسافر.