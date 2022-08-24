سياسة
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أردوغان: نستهدف رفع حصتنا من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار
قال الرئيس التركي إن بلاده تهدف إلى رفع حصتها من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار كمرحلة أولى.
أردوغان: نستهدف رفع حصتنا من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار
أردوغان خلال حفل توزيع جوائز النجاح في خدمات المقاولات الدولية / AA
24 أغسطس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى رفع حصتها من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار كمرحلة أولى.

وأوضح أردوغان في كلمة الأربعاء خلال حفل توزيع جوائز النجاح في خدمات المقاولات الدولية بالعاصمة أنقرة، أن بلاده تستهدف زيادة حصتها إلى 10 بالمئة من القطاع العالمي.

وقال: "نستهدف رفع حصتنا من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار كمرحلة أولى".

وأعرب عن فخره بوجود 48 شركة تركية ضمن قائمة أفضل 250 شركة مقاولات في العالم، و7 شركات تركية في قائمة أكبر 225 شركة للاستشارات التقنية في العالم.

وذكر أردوغان أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم خدمات المقاولات الدولية 750 مليار دولار في 2030، وأن هدف تركيا هو رفع حصتها إلى 10 بالمئة، ثم 15 بالمئة في 2053.

ولفت إلى أن شركات المقاولات التركية نفّذَت مشاريع بقيمة 460 مليار دولار في 131 دولة مختلفة خلال نصف القرن الأخير.

وأضاف أن 90 بالمئة من تلك المشاريع أُنجِزَت في العشرين سنة الماضية.

وحسب بيانات وزارة التجارة التركية، حلت روسيا في مقدمة البلدان التي نفّذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من مشاريعهم خارج البلاد منذ 1972.

وبلغت نسبة المشاريع التركية المنفَّذة في روسيا 20.8 بالمئة من إجمالي المشاريع التركية المنفَّذة خارج تركيا منذ 1972، بقيمة استثمارات بلغت 95.4 مليار دولار.

وجاءت تركمانستان في المرتبة الثانية بنسبة 10.9 بالمئة، وحجم استثمارات بلغ 50 مليار دولار، ثم العراق بنسبة 6.9% بـ31.7 مليار دولار، ثم ليبيا وكازاخستان والسعودية على الترتيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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