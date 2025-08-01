وذكرت القناة أن القرار شمل إجلاء شبه كامل لسفارة إسرائيل في أبو ظبي، بما في ذلك السفير يوسي شيلي، إلى جانب إخلاء القنصلية في دبي، وسط تعليمات أمنية صارمة وغير معتادة صدرت من وزارة الخارجية الإسرائيلية للعاملين.
ووفق الهيئة، يأتي ذلك بعد تحديث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتحذير السفر إلى الإمارات، إذ اعتبر أن "منظمات مسلحة تنشط بشكل متزايد حالياً في محاولات لاستهداف إسرائيل"، رداً على الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً بقطاع غزة وحرب التجويع فيه.
وفي السياق ذاته، أصدر المجلس، مساء الخميس، تحذيرات من احتمال تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الإمارات، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية ونهايات الأسبوع.
وأوصى المجلس المواطنين الإسرائيليين "بتجنّب السفر غير الضروري إلى الإمارات، وعدم إظهار رموز دينية أو قومية يهودية في الأماكن العامة، والامتناع عن زيارة المؤسسات اليهودية أو الإسرائيلية داخل الدولة". كما شدّد على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط مريب للسلطات المحلية.
ولم تصدر السلطات الإماراتية حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه التطورات، أو ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن الإمارات بعثت "برسائل غير مباشرة" إلى إسرائيل تطالب فيها بإنهاء مهام السفير يوسي شيلي، بعد اتهامه بالتورط في "قضايا أخلاقية". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسائل تمثلت في تجاهله وعدم دعوته لأي لقاءات رسمية خلال الفترة الأخيرة.
والثلاثاء، كشفت القناة 12 العبرية تورط شيلي في "قضايا أخلاقية"، ما أثار استياء في أبوظبي، وسط تحركات إسرائيلية غير معلنة لإعادته إلى تل أبيب.
وقالت القناة إن شيلي، الذي يشغل منصبه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان سابقاً المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سيُعاد قريباً إلى إسرائيل بعد تصرفات غير مقبولة في أثناء وجوده في حانة برفقة إسرائيليين وإسرائيليات".
وذكرت أن الحدث أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية في إسرائيل، بعد أن أرسلت السلطات الإماراتية، عبر قنوات غير رسمية، رسالة واضحة إلى إسرائيل أنها لا تريد سفيرها، وهو ما لم تعقب عليه الإمارات أيضاً حتى الساعة.