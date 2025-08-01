وذكرت القناة أن القرار شمل إجلاء شبه كامل لسفارة إسرائيل في أبو ظبي، بما في ذلك السفير يوسي شيلي، إلى جانب إخلاء القنصلية في دبي، وسط تعليمات أمنية صارمة وغير معتادة صدرت من وزارة الخارجية الإسرائيلية للعاملين.

ووفق الهيئة، يأتي ذلك بعد تحديث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتحذير السفر إلى الإمارات، إذ اعتبر أن "منظمات مسلحة تنشط بشكل متزايد حالياً في محاولات لاستهداف إسرائيل"، رداً على الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً بقطاع غزة وحرب التجويع فيه.

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس، مساء الخميس، تحذيرات من احتمال تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الإمارات، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية ونهايات الأسبوع.

وأوصى المجلس المواطنين الإسرائيليين "بتجنّب السفر غير الضروري إلى الإمارات، وعدم إظهار رموز دينية أو قومية يهودية في الأماكن العامة، والامتناع عن زيارة المؤسسات اليهودية أو الإسرائيلية داخل الدولة". كما شدّد على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط مريب للسلطات المحلية.

ولم تصدر السلطات الإماراتية حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه التطورات، أو ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.