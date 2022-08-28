سياسة
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تركيا ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى متضرري الفيضانات في باكستان
أعلنت تركيا تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية في باكستان خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن تضرر ملايين ومقتل أكثر من ألف شخص.
تركيا ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى متضرري الفيضانات في باكستان
تركيا تمد يد العون لمتضرري الفيضانات في باكستان / Others
28 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى باكستان مخصصة للمتضررين من الفيضانات والسيول التي تضرب البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر إن اثنتين من الطائرات التابعة لوزارة الدفاع التركية محملتين بالمساعدات الإنسانية غادرتا مطار إيتيمسغوت في العاصمة أنقرة، وذلك إلى باكستان لمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات.

وأعربت الوزارة عن تعازيها للشعب الباكستاني بالكارثة التي حلت به، داعية بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

بدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): "نحن ذاهبون إلى منطقة الفيضانات في باكستان بتعليمات من رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان".

وفي وقت سابق السبت قدّمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول، فيما أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لنظيره الباكستاني عن دعم أنقرة لإسلام أباد في هذه الكارثة.

من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم للشعب الباكستاني الشقيق على خلفية كارثة السيول.

وضربت أمطار موسمية باكستان، ما تسبب بفيضانات وسيول، أدت إلى تضرر أكثر من 30 مليون شخص، ووفاة ألف شخص على الأقل وفق الأرقام الحكومية الباكستانية.

ودمر أكثر من 285 ألف منزل في الكارثة التي تسببت أيضاً بجرح أكثر من 1500 شخص وتدمير 149 جسراً بشكل كامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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