سياسة
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كولومبيا.. فضائح جنسية لـ26 رجل دين والكنيسة تكشف أسماءهم
استجابت الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا لقرار محكمة الكشف عن أسماء 26 رجل دين جرى التحقيق معهم بمزاعم ارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال بين عامَي 1995 و2019.
كولومبيا.. فضائح جنسية لـ26 رجل دين والكنيسة تكشف أسماءهم
الكشف عن رجال دين متهمين بانتهاكات جنسية بحق أطفال / Reuters
28 أغسطس 2022

كشفت الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا السبت عن أسماء 26 رجل دين حققت السلطات معهم في مزاعم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال بين عامَي 1995 و2019.

ونشرت أبرشية ميديلين قائمة بأسماء المتهمين تنفيذاً لحكم قضائي لصالح الصحفي خوان بابلو بارينتوس الذي يحقق منذ سنوات في شبكة مزعومة من رجال الدين متورطة بالتحرش بأطفال.

وقال بارينتوس في مقطع فيديو السبت "معظم هؤلاء الكهنة (...) وُقفوا عن العمل لفترة وجيزة وعادوا إلى عملهم من جديد".

ونجح بارينتوس في إقناع القضاة بقبول طلبه وإجبار أبرشية ميديلين على نشر القائمة.

وتلقى مكتب الادعاء العام الذي لم يعلق على التحقيقات ما يصل إلى 14 شكوى انتهاكات الخميس، رغم أنها ارتكبت قبل سنوات، حسب الوثيقة التي نشرتها الكنيسة.

وقال المونسنيور ريكاردو توبون رئيس أساقفة ميديلين إن المؤسسة الدينية تريد "إظهار الشفافية والتزام الحقيقة ولا هدف للتستر".

وأضاف في مقطع فيديو نُشر على حساب الأبرشية على تويتر أن بارينتوس يشن "حملة تشهير عدوانية ضد الكنيسة".

وحسب الصحفي فإن الكنيسة كشفت الأسماء "لأن المحكمة الدستورية أجبرتها على ذلك".

وعام 2019 نشر بارينتوس كتاباً يحمل عنوان "دعوا الأطفال يأتون إليّ" يسرد تحقيقاً حول انتهاكات جنسية بحق أطفال والتستر عليها ضمن الكنيسة في كولومبيا، حيث ينتمي معظم الناس إلى طائفة الروم الكاثوليك.

وحاولت الكنيسة اتخاذ إجراءات قانونية لوقف نشر الكتاب لكنها لم تفلح في ذلك.

وقضى ستة كهنة على الأقل عقوبات بالسجن بعد إدانتهم بتهم اغتصاب أطفال في كولومبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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