سياسة
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اليونان تتحرش بمقاتلات تركية عبر منظومة S-300
تعرضت مقاتلات تركية للتحرش من جانب منظومة دفاع جوي طراز S-300 لليونان، من خلال تتبعها برادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ في أثناء تنفيذها مهام في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي المتوسط.
اليونان تتحرش بمقاتلات تركية عبر منظومة S-300
مقاتلة تركية شرقي المتوسط / Others
28 أغسطس 2022

تعرضت مقاتلات تركية للتحرش من جانب منظومة دفاع جوي طراز S-300 لليونان في أثناء تنفيذها مهام في بحر إيجة وشرق المتوسط.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية الأحد بأن الحادثة وقعت يوم 23 أغسطس/آب بينما كانت المقاتلات تنفذ طلعات في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي المتوسط.

ولفتت إلى تحرش الجانب اليوناني بمقاتلات F-16 تركية عبر تتبعها برادار منظومة S-300 منصوبة في جزيرة كريت.

وأشارت إلى أن المقاتلات التركية واصلت مهامها كما هو مخطط رغم التحرش وعادت إلى قواعدها سالمة.

وأكدت أن تتبع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ يعد دليلاً على تفعيل اليونان لبطاريات S-300.

وأكدت المصادر أن تعقب دولة مقاتلات دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأهداف معادية عبر الرادارات يمثل "تصرفاً عدائياً" وفق قواعد الاشتباك في الناتو.

وشددت على أن اليونان تتصرف بشكل يتعارض مع روح التحالف، وأشارت إلى انتهاج الدول الغربية سياسة مزدوجة بهذا الخصوص.

ولفتت المصادر إلى مواقف الولايات المتحدة وبعض أعضاء الناتو الآخرين إثر تزود تركيا بمنظومة S-400 الروسية لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وأشارت إلى أن اليونان، العضو في الناتو، تزودت بالنسخة السابقة من هذه المنظومة قبل 23 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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