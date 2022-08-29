سياسة
2 دقيقة قراءة
"تهوُّر وعربدة علنية".. أقار لليونان: لن نتهاون بالرد على أي تحرش ضد قواتنا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن اليونان التي وصفها بـ"الجارة السيئة" تتحرش في بحر إيجة بالقوات التركية بطرق مختلفة، وأكد أن قوات بلاده لن تتهاون في الرد على أي تحرُّش يمسها.
"تهوُّر وعربدة علنية".. أقار لليونان: لن نتهاون بالرد على أي تحرش ضد قواتنا
أقار: قواتنا البرية والبحرية والجوية لا ولن تتهاون في الرد على أي تحرش يمسها / AA
29 أغسطس 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين أن قوات بلاده لن تتهاون في الرد على أي تحرُّش يمسها.

جاء ذلك في تصريحاته خلال فاعلية بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، تعليقاً على تعرُّض مقاتلات تركية للتحرش من منظومة دفاع جوي يونانية من طراز S-300 في أثناء تنفيذها مهامها ببحر إيجة وشرق المتوسط.

وقال أقار إن اليونان التي وصفها بـ"الجارة السيئة" تتحرش في بحر إيجة بالقوات التركية بطرق مختلفة.

وتابع: "أود التوضيح مرة أخرى أن قواتنا البرية والبحرية والجوية لا ولن تتهاون في الرد على أي تحرش يمسها".

وأوضح أن اليونان تسلّح جزر إيجة بشكل يتناقض مع معاهدات لوزان وباريس.

وأفاد بأن اليونان تحرّشت يوم 23 أغسطس/آب الجاري، بمقاتلات تركية عبر منظومة S-300، وذلك في أثناء تنفيذها مهام ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وشدد أقار على ضرورة كشف الستار عما تفعله "الجارة السيئة"، مردفاً بالقول: "لا يمكن قبول هذا القدر من التهور والعربدة العلنية".

وفيما يخص تصريحات اليونان بأن أنظمتها لم تتعرف على المقاتلات التركية، قال أقار إن مخططات الطيران شوركت مسبقاً مع الأطراف المعنية.

وأردف: "رغم وضوح الأمر إلى هذه الدرجة فإن الجارة السيئة لجأت إلى الكذب والإنكار".

وفي سياق متصل انتقد وزير الدفاع تباين المواقف إزاء اقتناء تركيا واليونان منظومة الدفاع الجوية المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us