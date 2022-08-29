أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين أن قوات بلاده لن تتهاون في الرد على أي تحرُّش يمسها.

جاء ذلك في تصريحاته خلال فاعلية بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، تعليقاً على تعرُّض مقاتلات تركية للتحرش من منظومة دفاع جوي يونانية من طراز S-300 في أثناء تنفيذها مهامها ببحر إيجة وشرق المتوسط.

وقال أقار إن اليونان التي وصفها بـ"الجارة السيئة" تتحرش في بحر إيجة بالقوات التركية بطرق مختلفة.

وتابع: "أود التوضيح مرة أخرى أن قواتنا البرية والبحرية والجوية لا ولن تتهاون في الرد على أي تحرش يمسها".

وأوضح أن اليونان تسلّح جزر إيجة بشكل يتناقض مع معاهدات لوزان وباريس.

وأفاد بأن اليونان تحرّشت يوم 23 أغسطس/آب الجاري، بمقاتلات تركية عبر منظومة S-300، وذلك في أثناء تنفيذها مهام ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وشدد أقار على ضرورة كشف الستار عما تفعله "الجارة السيئة"، مردفاً بالقول: "لا يمكن قبول هذا القدر من التهور والعربدة العلنية".

وفيما يخص تصريحات اليونان بأن أنظمتها لم تتعرف على المقاتلات التركية، قال أقار إن مخططات الطيران شوركت مسبقاً مع الأطراف المعنية.

وأردف: "رغم وضوح الأمر إلى هذه الدرجة فإن الجارة السيئة لجأت إلى الكذب والإنكار".

وفي سياق متصل انتقد وزير الدفاع تباين المواقف إزاء اقتناء تركيا واليونان منظومة الدفاع الجوية المذكورة.