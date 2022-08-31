سياسة
2 دقيقة قراءة
المرتبة الأولى.. مطار إسطنبول يتجاوز مطارات أوروبا بعدد الرحلات اليومية
تصدر مطار إسطنبول قائمة المطارات الأوروبية، من حيث عدد الرحلات اليومية خلال شهر أغسطس/آب، متجاوزاً بذلك أكبر مطارات البلدان الأوروبية وأشهرها. كما احتل مطار أنطاليا أيضاً مركزاً متقدماً خلال الفترة ذاتها.
المرتبة الأولى.. مطار إسطنبول يتجاوز مطارات أوروبا بعدد الرحلات اليومية
الأول أوروبياً.. مطار إسطنبول يتجاوز المطارات الأوربية بعدد الرحلات اليومية / AA
31 أغسطس 2022

حلّ مطار إسطنبول في المركز الأول أوروبيا من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الفترة بين 24-30 أغسطس/آب الحالي، بواقع 1310 رحلات.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، بخصوص الرحلات بين 24 و30 أغسطس/آب.

وبذلك، تخطى مطار إسطنبول الدولي مطارات شارل ديغول الفرنسي، وسخيبول أمستردام الهولندي، وفرانكفورت الألماني، وهيثرو البريطاني، بعدد الرحلات في الفترة المذكورة.

وذكر التقرير أن مطار أنطاليا التركي شهد 944 رحلة يومية خلال الفترة نفسها، ليحل في المرتبة السابعة أوروبياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حل بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

وأفاد الوزير التركي، أن مطار إسطنبول حافظ على مكانته في القمة بين المطارات الأوروبية.

كما أشار إلى أنه أضحى خلال أغسطس/آب الجاري من بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us