حلّ مطار إسطنبول في المركز الأول أوروبيا من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الفترة بين 24-30 أغسطس/آب الحالي، بواقع 1310 رحلات.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، بخصوص الرحلات بين 24 و30 أغسطس/آب.

وبذلك، تخطى مطار إسطنبول الدولي مطارات شارل ديغول الفرنسي، وسخيبول أمستردام الهولندي، وفرانكفورت الألماني، وهيثرو البريطاني، بعدد الرحلات في الفترة المذكورة.

وذكر التقرير أن مطار أنطاليا التركي شهد 944 رحلة يومية خلال الفترة نفسها، ليحل في المرتبة السابعة أوروبياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حل بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.

وأفاد الوزير التركي، أن مطار إسطنبول حافظ على مكانته في القمة بين المطارات الأوروبية.

كما أشار إلى أنه أضحى خلال أغسطس/آب الجاري من بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.