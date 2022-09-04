سياسة
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مانشستر يونايتد يوقف انتصارات أرسنال ويلحق به الهزيمة الأولى
واصل مانشستر يونايتد انتفاضته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأوقف انطلاقة ضيفه أرسنال المثالية في البطولة بعدما تغلب عليه 3-1 في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.
مانشستر يونايتد يوقف انتصارات أرسنال ويلحق به الهزيمة الأولى
مانشستر يونايتد يواصل انتفاضته في  البريمييرليج ويهزم أرسنال / Reuters
4 سبتمبر 2022

وضع مانشستر يونايتد حداً لنتائج أرسنال وهزمه بثلاثة أهداف لهدف الأحد على أرض ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج".

جاءت المباراة في شوطها الأول هجومية بامتياز وشهدت الدقيقة 13 تسجيل البرازيلي مارتينلي هدفاً ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية "الفار" لخطأ ارتكبه مارتين أوديغارد على كريستان إيركسن في بداية الهجمة.

ووسط أفضلية واضحة لفريق أرسنال نجح يونايتد في خطف التقدم بهدف أول جاء في الدقيقة 35 عن طريق الوافد الجديد للشياطين الحمر البرازيلي أنتوني، الذي استلم كرة على طبق من ذهب قدمها له ماركوس راشفورد وأسكنها شباك الخصم بتسديدة ذكية.

وعقب الاستراحة ضغط أرسنال بقوة وتمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 60، بهدف وقع عليه بوكايو ساكا بعد كرة وصلته داخل جزاء أصحاب الأرض وضعها ببراعة داخل مرمى الإسباني ديفيد دي خيا.

طمع أرسنال في المباراة وواصل هجومه المتقدم مُغفِلاً المساحات الخلفية، الأمر الذي استغله يونايتد واستعاد التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 66 عبر راشفورد، الذي عاد وأضاف الثالث بعد 5 دقائق ليؤمّن فوزاً هو الرابع توالياً لفريقه هذا الموسم.

ورغم تلقيه خسارته الأولى وتوقف رصيده عند 15 نقطة، ظل أرسنال في صدارة الترتيب بخمسة انتصارات، في حين صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة. ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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