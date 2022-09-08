يستطيع الرحالة الرقميون إكمال كل جانب من جوانب عملهم من أي مكان في العالم، وليس من داخل مكتب بأربعة جدران: بناءً على حقيقة أن لديهم اتصال إنترنت جيداً وجهاز كمبيوتر محمولاً موثوقاً به. ففي عالم اليوم أصبحت النقاط الساخنة الشخصية، وحزم الإنترنت اللاسلكية، والهواتف الذكية أفضل صديق جديد لهم.

وما هو أكثر من ذلك، سيأتي كل أو معظم الدخل على الأقل من العمل عبر الإنترنت. نتيجة لأسلوب الحياة البدوي الرقمي هذا، يجري إكمال المهام من المقاهي أو المكتبات أو من خلال المنصات والتي تعرف بأنها "مساحات العمل المشترك" وهي مبادرة تظهر في المدن في جميع أنحاء العالم، حيثما كان هناك طلب.

في واقع الأمر، فإن كونك "رحالة رقمياً" في هذا اليوم وهذا العصر ليس بالأمر الغريب. تُترجم و تتحول الكثير من التغييرات المهنية إلى عمل "بدوي"، وتحتضن معظم الشركات الناجحة موظفيها الراغبين في العمل عن بُعد. لا يقتصر العمل عن بعد على وظائف التدوين والكتابة، فمن المثير للدهشة بالنسبة للبعض أن المحاسبة، وتصميم مواقع الويب، والتسويق الرقمي و المبيعات، وخدمة العملاء، وتحليل الجودة، والتدريس والتدريب، والمبيعات، والمساعدة الافتراضية، وغيرها كلها وظائف أصبحت متاحة للعمل "البدوي" عن بُعد. مما مكّن هذا الجيل من "الرحالة الرقميين" من إنجاز أعمالهم بينما هم في حالة سفر وتنقل دائم حول الكرة الأرضية.

وفقاً لدراسة أجرتها Citrix في عام 2017م، توقعت أنه سيكون 50% من القوى العاملة في العالم خالية من المكاتب بحلول عام 2020م، علاوة على ذلك، فقد نشرت Global Workplace Analytics دراسة قبل جائحة كورونا، ذكرت فيها أن القوة العاملة عن بُعد قد زادت بنسبة 140% منذ 2005م، وبالطبع حدث تغيير درامي بعد الجائحة في هذا المضمار. ويؤكد كل هذا أن عدداً متزايداً من الأشخاص يدركون أنه يمكنهم العمل أثناء السفر، مما يحقق لهم العمل والإنتاج و الاستمتاع بالسفر.

ولحسن الحظ بالنسبة لمن يحلم بأن يكون من "الرحالة الرقميين" فالأمر سيكون في غاية البساطة. فالناس يتمتعون في الوقت الحاضر بوصول أسهل إلى التكنولوجيا، مما يعني أنه سيكون من الأسهل العمل عن بُعد. فالجيل القديم يعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة من المكتب نفسه، بيد أنه أصبحنا ندرك أن العمل بجد لمدة 9 ساعات في اليوم، و 5 أيام في الأسبوع ليس هو الخيار الوحيد في واقع اليوم.

إمكانية إنشاء الدولة الرقمية

نشر موقع THeconversation تقريراً بعنوان: رفض "الرحالة الرقميون" المكتب ويريدون الآن استبدال الدولة القومية. ذكر فيه أنه في يونيو/حزيران 2022، نشر بالاجي سرينيفاسان، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في بورصة العملات المشفرة "Coinbase"، كتاباً إلكترونياً بعنوان: حالة شبكة الإنترنت، كيف تنشأ دولة جديدة؟ وهو أحدث إصدارة في سلسلة صادرة من الأفكار والرؤى اليوتوبية من قبل أصحاب المنطلقات الرقمية، والمؤمنين بالعملات المشفرة ومبشري الويب 3.0، والذين يصطفون لإعلان موت المفهوم التقليدي للدولة القومية والأمة.

يتميز "الرُّحل الرقميون" بأسلوب حياة معين، كما أن لهم علاقة متشاكسة مع مؤسسات الدولة. في فترة ما قبل الجائحة، كانت الصورة النمطية الشائعة عن جيل الألفية، بأنه لا يبالي بالهم، ويهرب من الطحن والإحباط اليومي بالسفر حول العالم، والعمل على جهاز كمبيوتر محمول في بعض المقاهي الشاطئية النائية مع تقييدها الوحيد هو جودة شبكة wifi.

بيد أنه منذ عام 2015، ظهرت شكاوى متكررة من هؤلاء الرحالة حول الاحتكاكات الأيديولوجية والعملية التي تشكلها الدول القومية.

لفترة من الوقت، بدا أن COVID-19 قد أوقف حلم "الرحل الرقميين"، حيث اضطر معظمهم إلى العودة إلى بلدانهم الغربية، لكي يكونوا قريبين من شبكة وأمان أنظمة الرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن ثورة العمل عن بُعد التي أثارها الوباء أعطت "مشروع الرحالة الرقميين " وأسلوب الحياة بلا حدود هذا دفعة جديدة.

قبل أن يضرب فيروس كورونا ، كان 12% من العمال في الولايات المتحدة يعملون بدوام كامل عن بعد، و 5% في المملكة المتحدة. لكن الوباء سرعان ما أثبت أن العمل عن بُعد كان ممكناً لعدد أكبر من الناس. سقطت معايير مكان العمل مثل أحجار الدومينو: المكتب والاجتماعات الشخصية والتنقلات اليومية تراجعت أولاً.

بدأت دول مثل بربادوس وإستونيا والبرتغال في إصدار تأشيرات العمل عن بُعد لتشجيع الموظفين المرنين جغرافياً على الانتقال إلى أراضيهم. تعد مدن " Zoom Town" اتجاهاً آخر، حيث تقدم مدن مثل أوغوستا ومين في الولايات المتحدة الخدمات المالية اللازمة لجذب العمال عن بُعد.

بعد تجاوز فكرة المكتب، من المنطقي أن تكون الدولة القومية هي المؤسسة التالية التي يرغب البدو الرقميون في إعادة تدويرها. بالنسبة لهم، فإن العضوية في دولة قومية "تقدم قيمة رديئة بشكل لا يصدق" ما يشمل الجنسية وجوازات السفر والضرائب.

تحديات أمام الدولة الرقمية

جرى التفكير في إنشاء دولة على الإنترنت من خلال شركة هاكاثون. بدأت خطوات عملية بواسطة منصة Plumia المملوكة من قبل "Safety Wing، وهي شركة تأمين، وليس لها مقر رئيسي، تغطي السفر والتأمين الصحي "للرّحل الرقميين" وفرق العمل عن بُعد تحت شعار: "التأمين للرحل الرقميين جناح الأمان"، ولإزالة دور الحدود الجغرافية كعائق أمام تكافؤ الفرص والحرية للجميع.

غالباً ما تكون التأشيرات السياحية قصيرة، لذلك يحتاج "الرحل الرقميون" الذين يسافرون عليها إلى تغيير مواقعهم بانتظام، وأحياناً كل أسبوعين. يشغّل البعض التأشيرات إلى أقرب حدود (لتمديد تأشيراتهم) أو المغادرة والتقدم بطلب للحصول على تأشيرات زيارة طويلة الأجل. لكن هذا يعني المزيد من السفر ويعطل روتين العمل. غالباً ما يشرح "الرحالة الرقميون" كيف تعلموا من أخطاء الماضي. نظراً لأنهم أصبحوا أكثر ذكاءً في الطريق، فإنهم يبطئون أنماط سفرهم، ويصقلون ترتيبات الضرائب والتأشيرات، ويتأكدون من عدم قلقهم بشأن انتهاك قوانين الهجرة المحلية.

التوفيق بين العمل والسفر هو حلم وصداع في الوقت نفسه. نسبة عالية من "الرحل الرقميين" تختفي فجأة من المشهد، وتتوقف منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول الترحال. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع الجيل القادم من الحالمين من الظهور في مناطق مختلفة من العالم.

قد يوفر الترحال الرقمي طريقاً صعباً، لكنه طريق جذاب يرغب الكثيرون في اتباعه. وسيواصل البدو الرقميون البحث عن بدائل للدول القومية في سعيهم للحصول على نسخة غير مقيدة جغرافياً من الحرية.