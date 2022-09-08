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إليزابيث الثانية.. تعرّف مسيرة حياة أطول الملوك حكماً للمملكة المتحدة
أعلن قصر باكنغهام فى بيانٍ، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا والتي كانت بمثابة صخرة الاستقرار عبر معظم فترات القرن المضطرب، عن عمر ناهز 96 عاماً.
إليزابيث الثانية.. تعرّف مسيرة حياة أطول الملوك حكماً للمملكة المتحدة
تعرّف مسيرة حياة أطول الملوك حكماً بتاريخ المملكة المتحدة
8 سبتمبر 2022

أعلن قصر باكنغهام فى بيانٍ، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا والتي كانت بمثابة صخرة الاستقرار عبر معظم فترات القرن المضطرب، عن عمر ناهز 96 عاماً.

وبوفاة الملكة، يصبح نجلها تشارلز ملكاً لبريطانيا تلقائياً، على الرغم من أن التتويج قد لا يجري قبل عدة أشهر.

وكانت إليزابيث الثانية الملكة الوحيدة التي عرفها معظم البريطانيين على الإطلاق، واسمها يحدد عصراً أطلق عليه “العصر الإليزابيثي الحديث”، وقد ارتبط بجيل يكاد أن يندثر ممن قاتلوا في الحرب العالمية الثانية.

وتعد إليزابيث الثانية الملكة الدستورية لمجموعة دول الكومنولث التي تضم 53 دولة وتمتعت الملكة بدور شرفي أو رمزي في الحياة السياسية.

ولدت إليزابيث الثانية في أبريل/نيسان 1926 وتولت عرش بريطانيا في 6 فبراير/شباط 1952. وتعتبر إليزابيث أطول ملوك بريطانيا عمراً وصاحبة أطول فترة للحكم بعد جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.

أرقام قياسية

زارت اليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من مئة دولة، وهو رقم قياسي آخر لعاهل بريطاني. وأجرت أكثر من 150 زيارة إلى دول الكومنولث، إذ زارت كندا 22 مرة، وهو أكثر بلد عضو في الكومنولث تزوره، فيما ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.

ووفق حسابات صحيفة "ديلي تلغراف"، جالت الملكة العالم بمعدل 42 مرة قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما كانت تبلغ 89 عاماً.

وخلال فترة توليها العرش، أجرت الملكة اليزابيث الثانية بحوالي 21 ألف التزام رسمي، وأعطت "الموافقة الملكية" لنحو أربعة آلاف مشروع قانون، واستقبلت عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة في إطار 112 زيارة رسمية، من بينهم الإمبراطور هايله سيلاسيه (إثيوبيا عام 1954)، والإمبراطور الياباني هيروهيتو (عام 1971)، والرئيس البولندي ليخ فاليسا (عام 1991)، والرئيس الأمريكي باراك أوباما (عام 2011).

وعاصرت الملكة 15 رئيساً للوزراء من ونستون تشرشل (1952-1955) إلى ليز تراس، وكان رؤساء الوزراء يطلعونها خلال جلسات أسبوعية على أبرز التطورات الراهنة في الفترة القائمة.

والتقت الملكة إليزابيث 13 رئيساً من الرؤساء الـ14 الأمريكيين، منذ هاري ترومان (1945-1953) إلى جو بايدن حالياً. أما الرئيس الغائب عن هذه اللقاءات فهو ليندون جونسون (1963-1969).

وقابلت الملكة، وهي رئيسة الكنيسة الأنغليكانية وتُعرف بتدينها وممارستها لواجباتها الدينية بشكل منتظم، أربعة باباوات خلال زيارات رسمية، هم يوحنا الثالث والعشرون (1961)، يوحنا بولس الثاني (1980، 1982، 2000)، بنديكتوس السادس عشر (2010) والبابا فرنسيس (2014).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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