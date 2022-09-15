ألغت شركة الخطوط التركية عديد من رحلاتها إلى فرنسا غداً الجمعة بسبب إضراب يخطط له مراقبو حركة الملاحة الجوية الفرنسية.

وقالت مصادر في الخطوط التركية إن مراقبي الحركة الجوية في فرنسا يستعدون لإضراب عمل بالبلاد الجمعة.

وأضافت المصادر أن عديداً من شركات الطيران ألغى الرحلات إلى فرنسا في هذا الإطار.

وأوضحت أن الخطوط التركية اضطرت إلى إلغاء رحلاتها من مطاري صبيحة غوكتشن وإسطنبول إلى مختلف المدن الفرنسية الجمعة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في فرنسا الثلاثاء أنها وجهت شركات الطيران لخفض رحلاتها للنصف يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب إضراب مخطط له.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان: "ستتعطل الحركة الجوية بشدة في جميع أنحاء فرنسا" من صباح الجمعة إلى صباح السبت.

وتسببت الإضرابات في صناعة الطيران، بما في ذلك الطيارون ومراقبو الملاحة الجوية الذين يطالبون بتعديل رواتبهم بسبب زيادة تكاليف المعيشة وسط التضخم المرتفع، في حدوث اضطرابات شديدة في الملاحة الجوية الصيفية في أوروبا.