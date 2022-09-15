سياسة
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شركات طيران عدة تلغي رحلاتها إلى فرنسا.. ما السبب؟
أعلنت شركة الخطوط التركية إلغاء جميع رحلاتها إلى فرنسا غداً الجمعة، وذلك على خلفية الإضراب الذي ينفذه مراقبو الملاحة الجوية في فرنسا. كما أعلن عديد من شركات الطيران إلغاء الرحلات إلى فرنسا في هذا الإطار.
شركات طيران عدة تلغي رحلاتها إلى فرنسا.. ما السبب؟
احتجاجات عمال مطار باريس على تخفيض الأجور وإغلاقهم منطقة مزدحمة في مطار شارل ديغول في باريس العام الماضي / AP
15 سبتمبر 2022

ألغت شركة الخطوط التركية عديد من رحلاتها إلى فرنسا غداً الجمعة بسبب إضراب يخطط له مراقبو حركة الملاحة الجوية الفرنسية.

وقالت مصادر في الخطوط التركية إن مراقبي الحركة الجوية في فرنسا يستعدون لإضراب عمل بالبلاد الجمعة.

وأضافت المصادر أن عديداً من شركات الطيران ألغى الرحلات إلى فرنسا في هذا الإطار.

وأوضحت أن الخطوط التركية اضطرت إلى إلغاء رحلاتها من مطاري صبيحة غوكتشن وإسطنبول إلى مختلف المدن الفرنسية الجمعة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في فرنسا الثلاثاء أنها وجهت شركات الطيران لخفض رحلاتها للنصف يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب إضراب مخطط له.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان: "ستتعطل الحركة الجوية بشدة في جميع أنحاء فرنسا" من صباح الجمعة إلى صباح السبت.

وتسببت الإضرابات في صناعة الطيران، بما في ذلك الطيارون ومراقبو الملاحة الجوية الذين يطالبون بتعديل رواتبهم بسبب زيادة تكاليف المعيشة وسط التضخم المرتفع، في حدوث اضطرابات شديدة في الملاحة الجوية الصيفية في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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