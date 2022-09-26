أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفاة الشيخ يوسف القرضاوي الأمين العام المؤسس للاتحاد عن عمر ناهز 96 عاماً.

وقال الاتحاد في بيان على فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبيناً لأحكام الإسلام".

وتابع البيان: "وقد فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب.. اللهم آمين".

سيرة موجزة

وُلد القرضاوي في إحدى قرى محافظة الغربية في مصر عام 1926 وأتم حفظ القرآن الكريم، وأتقن أحكام تجويده، وهو دون العاشرة من عمره. ثم التحق بمعاهد الأزهر الشريف، فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية.

والقرضاوي التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على شهادته العالية سنة 52-1953، ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954.

واصل القرضاوي تعليمه العالي في الدراسات الدينية واللغوية وفي سنة 1973 حصل على شهادة الدكتوراة من كلية أصول الدين، عن: "الزكاة وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية".

والقرضاوي عالم مؤلف محقق كما وصفه العلامة أبو الحسن الندوي في كتابه "رسائل الأعلام" وكتبه لها ثقلها وتأثيرها في العالم الإسلامي، أبرزها: كتاب "الحلال والحرام في الإسلام، الذي ألفه بتكليف من مشيخة الأزهر، وكتاب "فقه الزكاة" في جزءين، وهو دراسة موسوعية مقارنة لأحكام الزكاة وأسرارها وآثارها في إصلاح المجتمع، في ضوء القرآن والسنة.