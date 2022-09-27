سياسة
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بمساحة مليون متر مربع.. تركيا تستعدّ لافتتاح أكبر مدينة طبية في البلاد
يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء مدينة أتليك الطبية في العاصمة أنقرة، لتصبح واحدة من أكبر المدن الطبية في أوروبا، والكبرى في تركيا من حيث المساحة.
بمساحة مليون متر مربع.. تركيا تستعدّ لافتتاح أكبر مدينة طبية في البلاد
تستعدّ تركيا لافتتاح واحدة من أكبر المدن الطبية في البلاد بحيّ أتليك بالعاصمة أنقرة / AA
27 سبتمبر 2022

تستعدّ تركيا لافتتاح واحدة من أكبر المدن الطبية في البلاد بحيّ أتليك بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرَّر الافتتاح الأربعاء بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

وافتتحت تركيا حتى اليوم 19 مدينة طبية كانت أولاها عام 2017 في ولاية يوزغات وسط البلاد.

وحسب معلومات وزارة الصحة التركية قُدّم أكثر من 175 مليون خدمة صحية في المدن الطبية التسع عشرة منذ افتتاحها حتى اليوم.

وتعمل وزارة الصحة التركية الآن على إنشاء 14 مدينة طبية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 19 ألف سرير، ومع اكتمال إنشائها سيرتفع عدد المدن الطبية في عموم تركيا إلى 33، بطاقة استيعابية أكثر من 43 ألف سرير.

مدينة أتليك الطبية

تبلغ سعة مدينة أتليك الطبية بأنقرة نحو 3 آلاف و724 سريراً، لتكون بعد دخولها الخدمة من أكبر المدن الطبية في تركيا وأوروبا، والأكبر من حيث المساحة إذ بنيت على مساحة مليون متر مربع.

شُيّدَت مدينة أتليك الطبية على شكل مجمع طبي، وتضمّ 938 عيادة خارجية وجامعة وفندقاً طبياً ومهبط مروحيات.

وتُعَدّ ثاني مدينة طبية تُشيَّد في العاصمة أنقرة بعد مدينة أنقرة الطبية التي افتُتحت عام 2019 بسعة ثلاثة آلاف و732 سريراً.

وتضمّ مدينة أنقرة الطبية 131 غرفة عمليات، إضافة إلى 904 عيادات خارجية، ويضم قسم العناية المركَّزة بها 674 سريراً، وتُعَدّ الكبرى في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم.

كما تتميَّز بقدرتها اليومية على استقبال 30 ألف مريض، و8 آلاف حالة طوارئ.

مصدر:TRT عربي
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