أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا إلى بلاده، مشيراً إلى أن سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفيّة لذلك.

وقال بوتين في كلمة في حفل ضم المناطق الأربع في الكرملين: "أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد".

وأردف الرئيس الروسي: "لا يمكن تغيير حقيقة أن الاتحاد السوفييتي انهار، والناس أرداوا الانضمام إلى روسيا منذ ذلك الحين".

وأضاف بوتين: "قرار انضمام سكان المناطق الأربع قد صدر وروسيا ستكون وفيّة لهذا القرار".

وتابع الرئيس الروسي قائلاً إن روسيا ستعيد بناء المرافق العامة والبنية التحتية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وأكد أن موسكو جاهزة للعودة إلى المفاوضات مع كييف لكنها لن تلغي نتائج "الاستفتاءات" في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا.

وأردف بوتين قائلاً: "الغرب يتعامل بمبدأ من ليس معنا فهو ضدنا.. وهم يتوقعون من الشعوب الاستماع إلى كلمتهم، وسياستهم الاستعمارية تمتد إلى قرون".

وجاء الاحتفال بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات جرى تنظيمها على عجل، والتي قال عنها وكلاء لموسكو في المناطق المحتلة إن أغلبية تصل إلى 99% صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.

ووصفت أوكرانيا وحكومات الغرب عمليات التصويت بأنها زائفة وغير شرعية ووقعت تحت تهديد السلاح.

من جهتها، حثت أوكرانيا على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. وتعهدت كييف باستعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا وقالت إن قرار روسيا ضم الأراضي قد دمر أي احتمال للحوار.

فيما وصف قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك ضم روسيا إلى المناطق في شرق أوكرانيا بأنه "غير قانوني" مؤكدين أنهم لن يعترفوا به أبداً.