طُوّرت مركبة "بارس" (النمر) سداسية الدفع في إطار مشروع تأمين احتياجات القوات المسلحة من المركبات المضادة للألغام بنظام دفع سداسي الموقع بين شركة "FNSS" التركية للصناعات الدفاعية ومؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية.

وفي حديث للأناضول أوضح رئيس مجموعة التسويق والبرامج في الشركة أيبارس كوتشوك أن الأنظمة الموجودة في المركبة تُحدد وفقاً للمتطلبات التشغيلية للمستخدم.

وأشار إلى أن المستخدم هو المخوّل باتخاذ القرارات حول عدد أنظمة الأسلحة وعياراتها بالمركبة، وما إذا كانت ستُستخدم صواريخ أو أسلحة أخرى.

وأفاد بأن الشركة تجد حلولاً وفقاً لرغبات المستخدمين، وتعمل بالتنسيق مع مجموعة المشروع المكونة من منسقيه وشركاء الحلول والمستخدمين أثناء عملية تصميم وتطوير المشروع، مبيناً أن مركبة "بارس" جاهزة لتولي المهام عقب إنهائها جميع الاختبارات.

وأشار إلى تقييم الشركة خلال الاختبارات مدى تلبية المركبة لرغبات المستخدمين، مضيفاً أنه "في هذا الإطار أجريت سلسلة من الاختبارات متعلقة بالألغام والمتفجرات البالستية والمتفجرات المصنوعة يدوياً والتنقل والظروف البيئية والتوافق الكهرومغناطيسي، وقد تجاوزتها بنجاح".

مميزات "بارس"

وقدّم كوتشوك معلومات حول تصميم المركبة، مبيناً أنها مخصصة للعمليات الخاصة وتمتلك تصميماً مثيراً للإعجاب حيال القدرة على الانتقال والتحرّك بسرعة لدى التعرّض للتهديد في جميع الظروف والتضاريس.

وأردف: "نستخدم نظام تعليق هيدروليكي يمكن تعديل ارتفاعه وفقاً لوضع القيادة في الأسفلت والطرق المستقرة والوعرة، وبفضل ذلك يمكن لمركبتنا أن تتجاوز المطبات بطريقة متوازنة للغاية وتواصل مهامها وحركتها".

وأوضح أن التصميم يوفر مجال رؤية أكثر من 180 درجة لسائق وقائد المركبة المزودة بكاميرات حرارية بقدرة تصوير بزاوية 360 درجة، ورصد جميع التحركات في محيط المركبة بشكل أوتوماتيكي.

وأضاف: "طورنا كاميرا خاصة مع شركة إلكترونيات محلية شريكة لنا في إيجاد الحلول، حيث تتلقى هذه الكاميرا الإشعاعات الحرارية وضوء الشمس وتجمع بينهما وتوفر القدرة على رؤية العوائق".

وذكر أن المركبة تمتلك نظامي سلاح يجري التحكم فيهما عن بُعد، ويمكن تزويدها بثلاثة أنواع من الأسلحة يمكنها إطلاق النار بزاوية 360 درجة.

ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يحمي المركبة ويوفر الدعم الناري للعناصر خارجها، مؤكداً أن مرحلة تسليم المركبات ليست بعيدة وسيبدأ في ذلك لدى الانتهاء من كل الاختبارات.

واختتم بالقول: "لا أعرف مركبة تتمتع بهذا المستوى العالي من الحماية، والمناورة والتجهيزات الكثيفة، كما أنها تتجاوز نظيراتها في الدول الأوروبية".