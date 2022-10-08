سياسة
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طريق إمداد للقوات الروسية نحو أوكرانيا.. هل أضر تفجير جسر القرم بخطط موسكو؟
دمر انفجار قوي السبت، أجزاء من جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقاً برياً ومساراً للقطارات، وأحد الطرق المهمة لإمداد القوات الروسية في أوكرانيا.
طريق إمداد للقوات الروسية نحو أوكرانيا.. هل أضر تفجير جسر القرم بخطط موسكو؟
جسر القرم يبلغ طوله 19 كيلومتراً فوق مضيق كيرتش وهو الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم / Reuters
8 أكتوبر 2022

تضرر جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقاً برياً ومساراً للقطارات، في انفجار قوي اليوم السبت، مما أضر بطريق إمداد مهم للقوات الروسية في أوكرانيا.

الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا

ويعتبر جسر القرم الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً فوق مضيق كيرتش الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وكان الجسر مشروعاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي افتتحه في احتفال كبير قاد خلاله بنفسه إحدى الشاحنات في 2018.

ويتألف الجسر من طريقين منفصلين، أحدهما بري والآخر للسكك الحديدية. والجسر فوق نقطة تمر منها السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف الأصغر.

وجرى بناء الجسر بتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، وشيدته شركة يملكها أركادي روتنبرج، وهو حليف مقرب لبوتين وكان يلعب معه الجودو.

ما أهمية الجسر؟

الجسر مهم لإمداد شبه جزيرة القرم بالوقود والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. ويقع في شبه الجزيرة ميناء سيفاستوبول الذي يُعد، تاريخياً، قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي.

كما صار الجسر طريق إمداد رئيسياً للقوات الروسية بعد هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وأرسلت قوات من شبه جزيرة القرم للسيطرة على معظم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا وبعض أجزاء منطقة زابوريجيا المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن تلك القوات يمكن أن يجري إمدادها بالكامل من خلال الطرق البرية والبحرية القائمة.

ما الذي جرى تدميره؟

أدى الانفجار الذي وقع اليوم السبت إلى سقوط أجزاء من الطريق البري في أحد اتجاهيه.

وجرى تعليق حركة المرور في البداية بعد الحادث، لكن بحلول المساء سُمح للسيارات والحافلات بعبور الجسر في الاتجاهين بالتناوب باستخدام الحارات التي بقيت سليمة، بينما انتظرت مركبات البضائع الثقيلة للعبور بواسطة عبّارة.

وقال مسؤولون روس إن حركة القطارات ستُستأنف مساء السبت. ولم تتضرر المسافة التي تمر منها السفن عبر المضيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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