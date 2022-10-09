سياسة
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شارك في الشيشان وسوريا.. روسيا تعين قائداً جديداً لقواتها بأوكرانيا
أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قراراً بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا، وذلك بعدما ترأس سابقاً المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، وقاد القوات الروسية في سوريا.
شارك في الشيشان وسوريا.. روسيا تعين قائداً جديداً لقواتها بأوكرانيا
تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا / TRT عربي - وكالات
9 أكتوبر 2022

عينت روسيا السبت الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً جديداً لقواتها التي تقاتل في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" المحلية أن "الجنرال سوروفيكين ترأس سابقاً المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، وقاد القوات الروسية في سوريا".

وقال متحدث وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي إن سوروفيكين "سيقود مجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، حسب "تاس".

وأضاف كوناشينكوف أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أصدر قرار تعيين سوروفيكين بهذا المنصب"، دون ذكر اسم القائد السابق للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وسبق أن شارك سوروفيكين في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينيات، وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة، وفي التدخل الروسي في سوريا الذي بدأ عام 2015.

وجاء هذا القرار الذي أعلنته موسكو في واقعة نادرة بعد سلسلة إخفاقات كبيرة للجيش الروسي في أوكرانيا وبعد ساعات من إعلان السلطات الروسية اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ويعد الجسر الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للسيارات والآخر سكة حديدية، طريق إمداد رئيسياً واستراتيجياً بالنسبة إلى روسيا جرى بناؤه بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعَي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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